Kim Kardashian se le abrió la falda en plena fiesta

La siempre sexy Kim Kardashian tuvo una alocada noche de fiesta donde en un descuido la abertura de su falda se abrió de más dejando al descubierto su diminuta tanga flourescente.

Kim se encontraba compartiendo una agradable noche en el restaurante MrChow en Miami, con sus amigos Larsa Pippen, Jonathan Cheban y el propietario del club LIV Nightclub, Dave Grutman.

Last night Una publicación compartida por Larsa Pippen (@larsapippen) el 18 de Ago de 2018 a las 7:28 PDT

La empresaria lució un top y una falda larga amarilla la cual tenía una gran apertura que exhibía la pierna izquierda de la fashionista, sin embargo, debido a los movimientos generados al caminar, la prenda se movió de lugar dejando al descubierto la zona íntima de la Kardashian.

Kim de 37 años de edad, no le dió gran importancia al accidente pues siempre se le vió muy relajada y sonriente ante las cámaras.

A decir verdad, está no es la primera ocasión que la socialité muestra la ropa interior 'por accidente' en sus salidas públicas, lo que ha generado polémica entre sus fans quienes intuyen podría tratarse de una estrategia publicitaria

Real o falso, no podemos negar que a la estrella de "Kepping up with the Kardashian" disfruta posar con poca ropa, y así lo demuestra en sus redes sociales.