Kim Kardashian se habría retirado los implantes; así luce ahora

¿Kim Kardashian se despidió de los implantes? Esto se sabe

Kim Kardashian en los últimos meses se ha dejado ver más delgada, sin embargo fue durante su última aparición en el programa The Late Late Show, donde sorprendió, debido a su pronunciado escote, el cual habría dejado en evidencia que se retiró los implantes.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Kim se robó toda la atención cuando desfiló por la alfombra roja con un vestido de Marylin Monroe en el Met Gala, donde reveló que se habría sometido a una drástica dieta para bajar de peso y desde entonces su físico ha experimentado muchos cambios.

Recordemos que Kim Kardashian, quién constantemente suele acaparar los chismes de la farándula, siempre se caracterizó por su figura curvy, misma que al parecer ha quedado atrás.

Kim Kardashian reaparece sin implantes

¿Kim Kardashian se retitó los implantes?

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, fue invitada especial del programa de James Corden, en donde se dejó ver con un drástico cambio de imagen, mismo que ha sorprendido a sus fanáticos.

Kim Kardashian, quién en los últimos meses se ha visto involucrada en una pelea mediática con Kanye West, lució un vestido gris con un pronunciado escote, en el que muchos pudieron notar el cambio en el tamaño de sus pechos y sus caderas.

Antes y ahora de Kim Kardashian

Diversos cibernautas han opinado que la también empresaria se habría retirado los implantes de ambas partes del cuerpo, debido a la delgadez que actualmente luce.

Las pronunciadas curvas de Kim Kardashian siempre han sido de sus características y mucho se ha especulado sobre sus cirugías y ha sido ella misma que ha admitido que se ha realizado procedimientos para “mejoras”.

Kim Kardashian edad

¿Cuál es la edad de Kim Kardashian?

La famosa empresaria Kim Kardashian, nació el 21 de octubre de 1980 en Los Ángeles, California, por lo que actualmente tiene 41 años de edad.

La socialité tiene cuatro hijos, North West, Chicago West, Psalm West, Saint West, todos de su matrimonio con el rapero Kanye West.

Pese a las críticas que Kim Kardashian ha enfrentado por su pérdida de peso, la socialité se ha dejado ver muy feliz con su nueva imagen.

