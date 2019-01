Kim Kardashian se enfurece y golpea a su hermana Khloé (VIDEO)

Digamos que la mayoría de las peleas que ocurren entre hermanos no van más allá de una discusión, sin embargo, hay personas que no saben manejar la ira. Este es el caso de Kim Kardashian, quien en un momento de frustración recurrió a los golpes contra su hermana menor.

Kim Kardashian se enfurece y golpea a su hermana Khloé (VIDEO)

Esto sucedió en un capítulo del reality 'Keeping Up With The Kardashians' en una de sus primeras temporadas, donde se ve a Kim enfurecida al encontrar a su hermana Khloé hablando mal de ella, por lo que no dudó en agredirla físicamente.

QUIZÁ TE INTERESE: Atacan a Yanet García por intenso video de su trasero

Cabe mencionar que esa no fue la última pelea que protagonizaron en el programa, pero sí de las más recordadas por la forma en que Kim reaccionó contra su hermana, pese que Khloé Kardashian le gritaba que no fuera tan ruda.

Kim Kardashian se enfurece y golpea a su hermana Khloé (VIDEO)