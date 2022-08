Kim Kardashian se ejercita de manera picante en sexy bañador

La Kardashian y su sexy manera de hacer ejercicio

Kim Kardashian nuevamente se apodera de las redes sociales demostrando, y con justa razón, por qué es una de las estrellas con mayor influencia de nuestros tiempos.

Con constante ejercicio y una sana alimentación, la socialité nos comparte a través de su cuenta oficial de Instagram cómo se prepara para la rutina, dejando poco a la imaginación.

La mujer que recientemente terminó su romance con Pete Davidson, da cátedra de cómo lucir radiante y joven, al mismo tiempo que genera millones de dólares en sus redes.

Si hay alguien que sabe sacar provecho de las decepciones amorosas es la Kardashian mayor y para muestra sus más recientes imágenes en Instagram donde hace ejercicio en un sexy y ajustado bañador.

"Hora del gym" es el mensaje con el que Kim acompaña el video, que, a decir verdad solo nos demuestra por qué es una de las celebridades más seguidas en dicha red.

Las imágenes en cuestión sobrepasan en cuestión de horas los millones de likes y desde luego los cientos de miles de halagos que la socialité recibe por parte de sus seguidores.

¿Qué edad tiene Kim Kardashian?

Nacida un 21 de octubre de 1980, Kimberly Noel Kardashian es una reconocida modelo, influencer, empresaria y socialité estadounidense que en la actualidad tiene 41 años de edad.

Su salto a la fama mundial se dio con el reality show "Keeping up with the Kardashians", donde junto a su familia logró amasar una enorme fortuna.

Kim Kardashian además posee varios récords por sus seguidores, pues tan solo en Instagram alcanza más de 300 millones de followers, siendo solamente superada por su hermana Kylie Jenner, quien tiene 366.

