Kim Kardashian se declara oficialmente soltera tras divorciarse de Kanye West

La solicitud de la alumna de "Keeping Up with the Kardashians" de ser declarada mujer soltera en medio de su divorcio de Kanye West fue concedida el miércoles, según los informes revelados a La Verdad Noticias.

Kardashian apareció para una audiencia judicial programada a través de una videollamada. West, quien ha sido visto en Miami esta semana, no estuvo presente, dijeron varios medios.

El juez también se pronunció sobre los documentos que West presentó el mes pasado, en los que solicitó tres condiciones legales.

El primero, que el dinero de las partes se reembolse antes de que haya una sentencia definitiva sobre la propiedad en caso de que cualquiera de las partes muera, fue concedido.

Sin embargo, según los informes, el juez rechazó las otras dos solicitudes de West: que Kardashian no transferiría los activos que tenía en un fideicomiso y que, sí Kardashian se vuelve a casar, renunciaría al "privilegio marital".

Kim Kardashian solicitó el divorcio de West en febrero de 2021. Comparten cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

La pareja duró al menos 7 años casada

El mes pasado, el jefe de Yeezy se disculpó con Kardashian, de 41 años, por "acosarla" publicando capturas de pantalla de sus mensajes de texto en Instagram. También se disculpó por los subtítulos de varias publicaciones de Instagram escritas en mayúsculas.

"Aprendí que usar mayúsculas hace que las personas sientan que les estoy gritando. Estoy trabajando en mi comunicación", escribió West en Instagram en ese momento en una publicación que compartió de sí mismo parado solo en un escenario con humo. rodeando su aura.

“Puedo beneficiarme de un equipo de profesionales creativos, organizadores, movilizadores y líderes comunitarios”, continuó antes de insistir en que ha dado un giro en su vida con respecto a la forma en que transmite sus mensajes.

"Gracias a todos por apoyarme", escribió West. "Sé que compartir capturas de pantalla fue discordante y pareció acosar a Kim. Asumo la responsabilidad. Todavía estoy aprendiendo en tiempo real. No tengo todas las respuestas. Ser un buen líder es ser un buen oyente".

West también usó Instagram el día de San Valentín y compartió una captura de pantalla de su ex disfrutando de una cita nocturna con su novio Pete Davidson. La instantánea de los paparazzi muestra a la estrella de la telerrealidad y al cómico saliendo de la mano del restaurante Lilia en Brooklyn, Nueva York.

En ese momento, un portavoz de Kardashian emitió un comunicado explicando en el que la estrella de la telerrealidad dijo que no quería seguir ventilando los desacuerdos personales sobre su familia e hijos a la vista del público.

“Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dañinos que cualquier TikTok North que pueda crear”, escribió.

"Como padre que es el principal proveedor y cuidador de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda felicidad".

"El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos", continuó.

"Desde el principio no he querido nada más que una relación de paternidad compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible en cada paso del camino".

"Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado que ha tenido en el último año para resolver cualquier problema de manera amistosa", concluyó su declaración.

Con el divorcio, los usuarios han recordado la boda de Kim Kardashian y Kanye West, misma que tuvo lugar en 2014, un evento de en sueño.

