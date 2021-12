Kim Kardashian se declara fan de la música de Taylor Swift

Kim Kardashian afirma ser Swiftie, es decir, fan de Taylor Swift, pese a que su ex pareja es enemigo de la interprete pop. esto de acuerdo con una nueva entrevista en el podcast de billboard.

Durante la ronda relámpago de la entrevista de "El poder de Kim Kardashian" en Honestly With Bari Weiss, mencionó algunos de sus álbumes favoritos de artistas.

Kardashian nombró al álbum Yeezus como su álbum favorito de Ye, pero también le dio a My Beautiful Dark Twisted Fantasy una mención de honor.

¿Qué dijo sobre Taylor Swift?

Kim Kardashian revela que si hay canciones que le gustan de Taylor

Cuando se trataba de nombrar su lanzamiento favorito de Taylor Swift, quien se encuetra en proceso de demanda, no podía señalarlo, pero enfatizó que tenía muchas de las canciones del cantautor guardadas en su teléfono.

"Quiero decir, realmente me gustan muchas de sus canciones", respondió la estrella multimillonaria de reality shows. “Todos son súper lindos y pegadizos. Tendría que buscar en mi teléfono para obtener un nombre ".

La polémica con Taylor Swift

Pese a la polémica, la admira mucho

Como todos recordamos, Kardashian (con su ahora separado esposo Kanye West, que ahora simplemente se hace llamar Ye) y Swift han tenido mucha mala sangre en el pasado. Después de que Ye interrumpió a Swift en el escenario en los VMA de 2009, lo que provocó su enemistad de más de una década , él la llamó en su canción de 2016 "Famous" rapeando: "Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo / ¿Por qué? Hice famosa a esa perra."

Ese año, Kardashian defendió a Ye durante su pelea pública con Taylor Swift en un episodio de Keeping Up With the Kardashians . Pero en 2019, Kim K.anunció que todo estaba dicho y hecho entre ella y Swift, y la discusión finalmente terminó . "Siento que todos hemos seguido adelante", dijo durante una aparición en Watch What Happens Live con Andy Cohen , y agregó que los dos todavía no habían hablado.

Sin embargo, en 2020, la trama se espesó y la versión completa de 25 minutos de la llamada telefónica de 2016 entre Ye y Taylor Swift (que la propia Kardashian había filtrado previamente unos minutos en Snapchat) escuchó 'en todo el mundo reveló que West había hablado de su nombre. mencionado en la canción, pero nunca le había preguntado a la superestrella del pop sobre ser llamado "b-h". Más tarde, Kardashian recurrió a Twitter para acusar a Swift de mentir .

