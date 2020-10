Kim Kardashian rompe en llanto en entrevista con David Letterman para Netflix

Kim Kardashian definitivamente está viviendo un punto de quiebre en su vida, pues alguna extraña razón la hizo llorar mientras conversaba con el ledengadrio anfitrión David Letterman.

Letterman está listo para regresar a Netflix a finales de este mes con episodios completamente nuevos de su exitoso programa My Next Guest Needs No Introduction, o “No necesitan presentación” en Latinoamérica.

Kim Kardashian, Lizzo, Dave Chappelle y Robert Downey Jr. protagonizan el tráiler de la tercera temporada de la serie de entrevistas de larga duración que se lanzó el martes.

En el avance puede verse a Kadashian dando lecciones sobre selfies al anfitrión

Y, durante la conversación personal del veterano de televisión de 73 años con Kardashian, las cosas toman un giro emocional cuando se ve a la magnate estrella de la televisión rompiendo en llanto.

¿Qué hizo llorar a Kim Kardashian?

A pesar de la promesa de conversaciones profundas sobre temas de la serie con sus invitados esta temporada, el tráiler es en su mayoría optimista y divertido.

Comienza con Letterman siendo educado sobre cómo tomarse una selfie con Kim Kardashian, la mujer que literalmente escribió el libro sobre selfies.

¿Sabes qué es AirDrop?, pregunta la estrella de Keeping Up With the Kardashians al desconcertado anfitrión.

Más tarde, durante su sesión formal frente a una audiencia de estudio, las cosas se tornan mucho más sombrías entre los dos.

La estrella simplemente no pudo contener su emoción

Se ve a Kim, con un jersey de cuello alto fruncido de color amarillo brillante, comenzando a llorar y rápidamente trata de limpiarlas antes de que manchen su impecable maquillaje.

"No, no, no, no, no, no", se oye decir a Letterman mientras intenta calmarla. '¿Estamos bien?'

'No sé por qué estoy llorando, he hablado de esto antes', responde Kim entre lágrimas.

El tráiler no revela nada sobre el tema que hizo llorar a la empresaria y madre de cuatro hijos, y repentinamente pasa a bromear sobre lo que vendrá con el próximo invitado.

David explica en el clip que está 'satisfecho' de volver para una nueva temporada de su programa con nuevos invitados porque, dice, 'la persona en esa silla es mucho más inteligente que yo'.

Kim Kardashian está pasando por una etapa de transición en su vida luego de anunciar el final de Keeping Up With The Kardashians, y recientemente declaró que piensa enfocarse en su matrimonio con Kanye West y en su familia.