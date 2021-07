La socialité Kim Kardashian causó furor en redes sociales al presumir el espectacular cuerpazo que posee a sus 40 años de edad a través de un coqueto y diminuto bikini de color morado que modeló durante la última visita que realizó a Palm Springs, California.

En la imagen, misma que en menos de 12 horas ha logrado superar los 4.5 millones de likes en Instagram, vemos a la socialité, influencer y empresaria posar de pie sobre el pasto verde y al fondo unas montañas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el bikini que llevaba puesto dejaba al descubierto su torneada figura y su diminuta cintura.

La socialité causó furor al modelar diminuto bikini en Instagram.

Dicha publicación compartida en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida para sus más de 234 millones de seguidores, quienes no dudaron en dedicarle cientos de piropos, los cuales halagaban su cuerpazo. Incluso, hubo quien aseguró que su divorcio con Kanye West le ha sentado de maravilla.

¿Qué ha pasado con Kanye West y Kim Kardashian?

Tras su divorcio, Kim y Kanye siguen teniendo contacto por cuestiones laborales.

Estas fotografías llegan luego de que se diera a conocer que Kim Kardashian sigue teniendo contacto con el padre de sus hijos, pero no con la intención de reconciliarse, sino para que el rapero le ayude a cambiar el nombre de KKW Beauty, su famosa marca de maquillaje.

“Kanye, de 44 años, ayudó a Kim a pensar en el nuevo nombre de su marca de maquillaje”, reveló una fuente cercana a la socialité al medio Page Six, quien también aseguró que ella no tiene la intención de quitar el apellido del rapero de su marca, pues ante la ley, ambos siguen siendo esposos.

¿Por qué Kim Kardashian se divorcia de Kanye?

La pareja terminó su romance luego de varios escándalos.

De acuerdo a declaraciones realizadas en el último episodio de ‘Keeping Up With The Kardashians’, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, Kim Kardashian y Kanye West se divorciaron debido a que ella sentía que ya no tenía conexión con él, además de que ya no quería compartir su vida con alguien que no la apoyaba.

Tras su separación, el rapero ha iniciado una nueva relación con la modelo rusa Irina Shayk, mientras que Kim Kardashian ha preferido disfrutar de su soltería al máximo viajando por el mundo y enfocándose a su familia, a sus negocios y a sus amigos.

Fotografías: Redes Sociales