Kim Kardashian roba suspiros al modelar coqueto bikini desde la playa

Kim Kardashian robó miles de suspiros a los caballeros gracias a una nueva fotografía que compartió en Instagram, en la cual presume el espectacular cuerpazo que posee a sus 41 años de edad a través de un diminuto y sexy bikini que deja muy poco a la imaginación.

Todo parece indicar que la socialité aprovechó que la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker se llevó a cabo en Portofino, Italia para visitar la playa y disfrutar de un merecido descanso. Por tal motivo, ella decidió utilizar un coqueto bikini de tirantes en color beige que resaltaba sus pronunciadas curvas, mismas que presumió con orgullo ante la cámara.

Como era de esperarse, la sexy fotografía compartida en Instagram no pasó desapercibida para sus seguidores, pues en tan solo un par de días ha logrado superar los 5.8 millones de likes. Además, en la sección de comentarios es posible leer cientos de piropos, incluyendo el de su entrañable amiga Paris Hilton.

Su controversial paso por la MET Gala 2022

La líder del Clan Kardashian-Jenner asistió a la MET Gala 2022 con el icónico vestido que utilizó Marilyn Monroe en 1962.

Esta atrevida publicación llega un par de semanas después de que la líder del Clan Kardashian-Jenner fuera blanco de duras críticas por asistir a la edición 2022 de la MET Gala con el icónico vestido cubierto de cristales que Marilyn Monroe usó durante la fiesta de cumpleaños de John F. Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York.

De acuerdo a información que circula en Internet, la socialité tuvo que bajar 7 kilos para poder utilizar el vestido, esto debido a que este no podía ser modificado al ser considerada una prenda con alto valor cultural para Estados Unidos. Lamentablemente, su decisión no fue del agrado del diseñador Bob Mackie ni de millones de personas.

¿Cómo se hizo famosa Kardashian?

La socialité y su familia se hicieron famosas gracias a Keeping Up with the Kardashians, un show que duró 14 años al aire.

No se puede negar que Kim Kardashian y su familia cobraron gran parte de su fama gracias a Keeping Up with the Kardashian, el reality show sobre su vida que se mantuvo al aire por 14 años consecutivos. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el programa llegó a su final en marzo pero al mes siguiente estrenaron una nueva serie en Hulu y Star+.

