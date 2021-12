Kim Kardashian rinde homenaje a Kanye West por ayudarla en el mundo de la moda.

Kim Kardashian agradeció a su esposo Kanye West mientras aceptaba el Fashion Icon Award en los People's Choice Awards 2021 el martes por la noche.

El fundador de Skims le dio crédito al rapero por "presentarla" a la moda y conseguir que diseñadores famosos trabajaran con ella. “Me siento honrado todos los días de que los diseñadores estén dispuestos a trabajar conmigo. Hubo un momento en que no lo eran”, compartió Kardashian, de 41 años.

“Gracias, Zac Posen, quien me vistió y me llevó a mis primeros premios CFDA, y tantos diseñadores increíbles como Riccardo [Tisci] y Olivier [Rousteing] que realmente creyeron en mí. Bueno, [ellos] probablemente [fueron] convencidos al recibir una llamada de Kanye", dijo Kim Kardashian.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre Kanye West?

Kim Kardashian rinde homenaje y agradece a Kanye West.

Kim continuó: “A Kanye por presentarme realmente el mundo de la moda. Me enamoré de la moda y estoy muy inspirado por tanta gente. Pero, de nuevo, es como un sueño que me despierte y me ponga esta ropa increíble, pruebe cosas nuevas y me arriesgue. Me siento tan humilde".

No está claro si el diseñador de Yeezy, de 44 años, va a tomar las palabras de su ex esposa en el sentido de que ella está dispuesta a reconciliarse después de que Kanye West reconociera sus errores del pasado y dijo querer a su familia junta de nuevo.

Kim Kardashian gana premio por su "sentido de la moda"

Kim Kardashian rinde homenaje y agradece a Kanye West.

La Verdad Noticias anunció la semana pasada que el premio Fashion Icon será otorgado a Kim Kardashian en los People's Choice Awards en honor a su "agudo sentido de la moda, éxito empresarial sin precedentes y transformando por sí sola la industria de la moda a través de sus diseños innovadores y su estilo que marca tendencias en el decada pasada."

Además de Skims, que recientemente colaboró con la marca de lujo Fendi, la marca de Kardashian también supervisa KKW Fragrance y KKW Beauty.

"Durante casi dos décadas, la evolución del estilo de Kim Kardashian West ha interrumpido e influido en las tendencias a nivel mundial y se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta dentro de la industria de la moda", dijo Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos de entretenimiento en vivo, especiales y ¡MI! Noticias en NBCUniversal.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.