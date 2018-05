Kim Kardashian revela su secreto para no subir de peso

La sexy Kim Kardashian, compartió en su cuenta de instagaram una fotografía, promocionando una paleta que le ayuda a no engordar, esto fue lo que comentó.

Ustedes chicos… @flattummyco acaba de caer un nuevo producto, son paletas supresor del apetito y son literalmente irreales. Estan dando a las 500 personas en su sitio web 15% de descuento así que si quieres poner tus manos en un poco… tienes que hacerlo rápido!

Algunas personas criticaron a la sexy Kim, pues diversos comentarios acerca de que no es una buena influencia para las chicas que están muy jóvenes.

La guapa Kim de 37 años, tiene tres hermosos hijos, pues recientemente ha confesado que desea perder peso y regresar a su cuerpo tonificado.

Este secreto que confeso la socialite, ha dejado enloquecido a sus fans, aunque otros la han criticado.

La actriz Jameela Jamil, comento en su cuenta de Twitter, el disgusto por el comentario de Kim, diciendo que es tóxico para las adolescentes.

Las mujeres son merecedoras de más prioridades que esta tontería superficial.. Somos inteligentes, fuertes, interesantes, divertidos, sobrevivientes, madres,, amigos y seres humanos. comento en su cuenta de instagram.

Algunos seguidores comentaron su molestia por la publicación que hizo Kim Kardashian.

Los seguidores le dijeron que dejando de tomar esos supresores de apetito, le daría más combustible a su cerebro y lograría ser exitosa, mientras otras reaccionaron tan enfadados que hasta el respeto que le tenían, lo ha perdido por completo, pues ya que hay muchas personas que tienen problemas de desorden alimenticio.

Las paletas que está promocionando Kim, se encuentran disponibles en Estados Unidos.

La sensual Kim Kardashian, es una hermosa mujer, que se dio a conocer en el medio, gracias a la relación que tenía con Paris Hilton, pues siempre se veían juntas a todos los eventos a la que Paris, era invitada.

Kim Kardashian y Paris Hilton

Kim Kardashian, alcanzó la fama, a través de su reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, en este proyecto se podría ver todo lo que hacían en sus vidas, en general de toda la familia.