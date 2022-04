Kim Kardashian revela que habló con Pete Davidson antes de presentar 'SNL'.

Kim Kardashian reveló que habló con su ahora novio Pete Davidson antes de hacer su debut en el exitoso programa estadounidense “Saturday Night Live”.

Durante el episodio de estreno de "The Kardashians" de Hulu, la estrella de telerrealidad comparte que aceptó presentar la serie de comedia y dice que le pidió consejo al comediante cuando se conocieron en la Met Gala en septiembre de 2021.

“Me encontré con Pete Davidson en el Met y pensé: 'Tengo mucho miedo. No sé en qué me inscribí'”, recuerda la hermosa Kim Kardashian de su conversación. “Y él dice: '¿Puedes leer las tarjetas de referencia? Estas bien. Estas bien.'"

¿Cuándo se presentó Kim Kardashian en Saturday Night Live?

La Verdad Noticias informa que, Kardashian, de 41 años, finalmente presentó el programa de NBC el 9 de octubre y apareció en un sketch con Davidson, de 28 años, en el que él interpretó a Aladdin y ella era el interés amoroso de su personaje, Jasmine.

En el boceto, la pareja se besó, lo que la fundadora de Skims admitió recientemente en “Jimmy Kimmel Live!” fue su primer beso. Davidson continuaría obsequiando a su ahora novia con sus disfraces y la alfombra mágica del episodio para el Día de San Valentín.

Kim Kardashian y Pete Davidson hicieron su debut público en estreno de "Kardashians", pero mientras asistían a la velada juntos, Kardashian posó sola para las fotos. Los paparazzi, sin embargo, los fotografiaron tomados de la mano cuando llegaron y entraron.

¿Pete Davidson aparecerá en la serie "The Kardashians"?

La ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" reveló previamente a Variety que la nueva serie exploraría la relación entre ella y Davidson, aunque él no aparecerá ante la cámara en la primera temporada.

“No he filmado con él, y no me opongo”, dijo Kardashian, quien comparte cuatro hijos con su exesposo Kanye West, cuando se le preguntó si aparecerá Pete Davidson en el reality show. “Simplemente no es lo que hace. Pero si estaba ocurriendo un evento y él estaba allí, no le diría a las cámaras que se fueran.

“Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada”, agregó. “The Kardashians” se estrena el 14 de abril en Hulu.

