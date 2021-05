Kim Kardashian revela que TODA su familia tuvo COVID-19 durante rodaje de KUWTK

Kim Kardashian tuvo un caso realmente grave de COVID-19 junto con sus hijos, lo que paralizó la producción de su programa, Keeping Up with the Kardashians durante 2 semanas y dice que interrumpió su estudio para su segunda oportunidad un importante examen de estudiantes de derecho.

Un adelanto de "Keeping Up with the Kardashians" ya reveló que Saint West había dado positivo por el virus, pero en el episodio del jueves por la noche descubrimos que la crisis de salud fue mucho más allá de su hijo mayor y afectó a toda su prole.

Hijos de Kim Kardashian tuvieron COVID-19

Todos los niños West- Kardashian fueron contagiados de COVID-19

La socialite dice que Saint dio positivo después de un aparente brote en su escuela, y estaba realmente preocupada por él porque lloraba y tosía mucho sobre ella. Por supuesto, con otros 3 niños en la casa, también le preocupaba que se extendiera, y eso es exactamente lo que sucedió.

North comenzó a sentirse enferma poco después y, finalmente, tanto ella como Kim descubrieron que también tenían COVID-19. En ese momento, los productores decidieron cerrar todos los rodajes de 'KUWTK' durante 14 días mientras la familia estaba en cuarentena.

Kim dice que tuvo algunos síntomas graves, como fiebre de 40 grados exactamente cuando se suponía que debía realizar sesiones de estudio diarias de 12 horas para volver a tomar el examen de barra para bebés, que, como informamos en La Verdad Noticias, había reprobado anteriormente.

Afortunadamente, todos en la familia se recuperaron bien, pero parece que Kim falló en el segundo intento del examen para estudiantes de derecho de primer año, o "barra para bebés". A principios de esta semana, dijo que estaba estudiando para volver a tomarlo.

Todavía no está claro exactamente cuándo COVID-19 golpeó a Kim y sus hijos desde que se filmó el programa hace meses, pero sabemos que Khloe Kardashian contrajo el virus en algún momento de 2020 y reveló en 'KUWTK' que sus síntomas eran tan graves que Kris Jenner llamó a todos los médicos podría pensar en ayuda.

Kim Kardashian también reveló que Kanye West también tuvo COVID-19 durante los primeros días de la pandemia, por lo que toda su familia ha caído víctima del virus que paralizó el mundo durante el 2020.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.