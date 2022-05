Kim Kardashian revela que Kanye West la humilló y ridiculizó por un outfit

La empresaria habló del día en el que el su ex esposo se burló del look que ella misma eligió/Foto: Yahoo

Kanye West ayudó a que Kim Kardashian se convirtiera en un ícono de la moda como lo es actualmente. Desde que el diseñador y rapero comenzó su romance con la estrella de reality show, él hizo que la madre de sus hijos tirara la mayor parte de la ropa y calzado que tenía, para que ella vistiera según como él le dijera.

Sin embargo, en el nuevo episodio de “The Kardashians” en Hulu, Kim confesó que tras haberse separado de West, ella tenía mucho miedo de elegir sus propios outfits, ya que sabía que debía buscar su propio estilo. Pero la fundadora de “SKIMS” nunca pensó que Kanye se burlaría de ella por su look y que incluso, la compararía con un personaje de “Los Simpson”.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Kanye West fue el “estilista personal” de Kim Kardashian durante sus 6 años de matrimonio; además, “Ye”, también hizo que su ahora ex esposa, conociera a los diseñadores más prestigiosos del mundo de la moda, algo de lo que Kim siempre ha estado muy agradecida.

Kanye West comparó a Kim Kardashian con Marge Simpson

Ye comparó el look de Kim con este de Marge Simpson/Foto: Marca

Durante el reality, Kim le contó a su hermana Kourtney, que antes de pedirle el divorcio al rapero, le preguntaba a West sobre sus atuendos regularmente, a menudo sintiéndose ansiosa si él no lo aprobaba.

"Llegué a un punto en el que le pedía consejos sobre todo, hasta la ropa que me pongo", explicó.

La empresaria de 41 años de edad recordó cuando eligió su propio atuendo para los Wall Street Journal Innovator Awards y West respondió burlándose de ella y ridiculizando la elección de su outfit.

"Me llamó después (del evento). Me dijo que mi carrera había terminado y luego me mostró una foto de Marge Simpson llevando un look similar," le contó Kim a Kourtney. En ese momento, Kim llevó un traje ceñido de cuero en un tono café de la marca Fendi con guantes a juego.

¿Cuándo terminaron Kim Kardashian y Kanye West?

Kim y Kanye estuvieron juntos durante casi ocho años/Foto: Kienyke

Kim Kardashian solicitó el divorcio del rapero de Donda en febrero de 2021, aunque su relación terminó desde 2020, ya que ambos estaban viviendo separados. Ellos comenzaron a salir en 2012 y se casaron dos años después; durante su relación tuvieron cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

