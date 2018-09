Kim Kardashian revela los secretos para lucir espectacular

La sensual empresaria Kim Kardashian confesó en una exclusiva revista que cuenta con el apoyo de modelos para que se prueben su ropa y así ella puede decidir que look usar en alguna ocasión o evento social.

Muchos de sus seguidores se han preguntado cómo puede asistir a tantos compromisos, tener tiempo para sus hijos y verse espectacular, para sorpresa de todos sus fans, ella reveló los secretos para lucir hermosa en cada reunión.

La socialité no necesita acudir de compras, ya que cuenta con modelos que se prueban la ropa y ella elige el mejor atuendo.

‘Contamos con modelos que tienen mis medidas exactas y que se prueban toda la ropa, la fotografían y hacen ajustes durante horas de los diferentes ‘looks’ de Yeezy’.

La esposa del cantante Kanye West logro acaparar los reflectores por su presencia, pero lo que más llamó la atención es el vestuario que utiliza, en su cuenta social de Instagram a compartido algunos outfits, siendo una mujer que impone moda.

‘Las modelos me envían los resultados y, finalmente, lo que me guste lo probaré y así me aseguro de que me siente bien’.

Cuando Kim Kardashian se prueba la ropa que han seleccionado sus modelos, ella decide si es apropiado para su espectacular figura.

En su cuenta social de Instagram la famosa empresaria ha dejado enloquecidos a todos sus seguidores por las atrevidas fotografías que comparte, aunque un médico le ha prohibido que dege de realizarse selfies con su teléfono celular, ya que la estrella en un capítulo de ‘Keeping Up With the Kardashians’ había comentado que sufría un problema en la muñeca.

Anteriormente Kim Kardashian había compartido una fotografía junto a su fallecido papá, pero lo que más sorprendió a sus fans fue el cambio tan drástico de la empresaria, ya que en ese momento no se había realizado cirugías estéticas y el asombro de como luce su físico es sorprendente.