Kim Kardashian revela lo que realmente la pone "cachonda"

Durante el estreno del 14 de abril de The Kardashians de Hulu, Kim Kardashian se mostró sorprendentemente sincera sobre lo que realmente la pone "cachonda", y es algo con lo que todas las madres pueden identificarse.

"La gente no ve muchas cosas, como que limpié la sala de juegos hoy", dijo. "Ese tipo de cosas me pone, me pone cachonda, literalmente limpiar mi maldita sala de juegos. Estoy loca".

Kim Kardashian comparte cuatro hijos con su ex esposo Kanye "Ye" West: North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 y Psalm, 2.

Kim, que fue declarada legalmente soltera de Ye en marzo, comenzó a salir con Pete Davidson en octubre de 2021 después de aparecer en Saturday Night Live.

Durante el episodio del programa del 9 de octubre, Kim y Pete coprotagonizaron un boceto con el tema de Aladdin y se besaron frente a la cámara.

Kim dijo que sintió una ligera chispa después de besar al comediante. "Cuando nos besamos, yo estaba como, '¡Hmm!'", compartió en el podcast Not Skinny But Not Fat el 12 de abril.

"Fue un beso en el escenario, pero aún así fue un poco de chispa", dijo. También admitió estar un poco desanimada porque Pete se perdió la fiesta posterior a su episodio.

Aun así, la pareja ha sido inseparable desde entonces. De hecho, el 10 de abril, Pete y Kim salieron con el multimillonario Jeff Bezos y su novia, Lauren Sanchez, para una cita nocturna en West Hollywood, California.

En la dulce noche de la pareja, un testigo le dijo a E! News, "Kim y Pete no podrían haberse visto más felices. Kim se reía y se abrazaba a Pete. Le susurró algo al oído y ambos se rieron. Se abrazaron todo el camino hasta el auto. Pete abrió abrió la puerta para Kim y se aseguró de que entrara a salvo".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la nueva serie de Kim Kardashian, The Kardashians, estrena episodios cada jueves en Hulu.

