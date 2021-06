Kim Kardashian revela la verdad sobre su supuesto romance con Maluma

En medio de su divorcio con Kanye West, Kim Kardashian ha estado vinculada a varios hombres diferentes, incluidos Van Jones y Maluma. Además, Internet entró en un frenesí cuando Soulja Boy coqueteó con ella en su última publicación sexy.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Kim y Van Jones han estado trabajando en la reforma penitenciaria en los últimos años y él la ha estado ayudando a prepararse para sus exámenes de la escuela de derecho.

La estrella de reality shows abordó los rumores mientras conversaba con Andy Cohen sobre el episodio de reunión de Keeping Up With The Kardashians así como otras especulaciones de que está saliendo en secreto con el cantante Maluma después de que la llenará de regalos.

¿Quién es el novio de Kim Kardashian?

Maluma, Van Jones y Soulja Boy, los posibles pretendientes de Kim

'No, no salgo con ninguno de los dos. No Van Jones. No Maluma. Lo he visto varias veces, siempre en Miami. Un buen tipo. Tan agradable. Van me envió un mensaje de texto y me dijo: 'Este rumor me ha traído tantas citas, así que te debo una', dijo la madre de cuatro hijos.

¿Pero tal vez Soulja Boy podría ser más su estilo? El rapero se dirigió a la sección de comentarios debajo de la última publicación sexy de Kim en redes sociales y no pudo evitar aparentemente tomar su oportunidad.

Kim Kardashian estaba posando en traje de baño en la cancha de tenis y el hombre se ofreció a acompañarla a un juego. Sin embargo, la millonaria no parece tener prisa por comenzar un nuevo romance.

La vida de Kim después de Kanye West

Kim y Kanye West se divorcian después de 6 años

Mientras Kim Kardashian vive el proceso de su divorcio, su posible pretendiente Van Jones, elogió su viaje para convertirse en abogada como su difunto padre, Robert Kardashian, algo que obviamente le apasiona mucho.

'Ella ha usado su plataforma para ayudar a muchas personas tras las rejas. Kim probó lo que puede hacer usando su plataforma y su cerebro. Creo que va a ser una abogada increíble y ya es una de las mejores defensoras que tenemos en la justicia penal ”, afirmó.

Con todo eso en su plato, además de criar a 4 niños pequeños y liderar un imperio de la moda, administrar sus redes sociales y terminar con Keeping Up with the Kardashians mientras lidia con un divorcio, tiene sentido que Kim Kardashian no tenga tiempo para un nuevo amor en su vida.

