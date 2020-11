Kim Kardashian revela la extraña inspiración detrás de una canción de Kanye West

Kim Kardashian está contando una historia hasta ahora desconocida sobre la canción de su esposo, Kanye West, "Lost In The World".

La estrella de reality shows reveló que la canción en realidad estaba basada en un poema que Kanye West le había escrito para su cumpleaños número 30.

“Para aquellos que no conocen la historia de Lost In The World en My Beautiful Dark Twisted Fantasy ... Kanye no pudo encontrar algunas letras y luego se dio cuenta de que las tenía, fue lo que me escribió para mi tarjeta de cumpleaños número 30", Kim Kardashian compartió en Instagram esta mañana.

Agregó que el rapero había tomado “el poema que me escribió y lo convirtió en la canción. Feliz décimo aniversario de MBDTF”.

En la siguiente foto, Kim Kardashian también mostró la tarjeta de cumpleaños con el poema escrito a mano de Kanye west que se convirtió en el primer verso de la canción.

"Eres mi diablo, eres mi ángel / eres mi cielo, eres mi infierno / eres mi ahora, eres mi para siempre", se lee. “Eres mi libertad, eres mi cárcel / Eres mis mentiras, eres mi verdad / Eres mi guerra, eres mi tregua / Eres mis preguntas, eres mi prueba / Tú eres mi estrés y tu eres mi masajista”.

Kim Kardashian y Kanye West se casaron en Italia en 2014

Kim y Kanye estuvieron al borde del divorcio

Si te lo perdiste, a principios de este mes, durante una charla en Hollywood Raw Podcast, Kim Kardashian y Kanye West aparecieron en los titulares cuando una de sus antiguas mejores amigas, Larsa Pippen, habló sobre su escandalosa separación.

Larsa dijo: “[Kanye] solía llamarme a las cuatro, cinco y seis de la mañana. Yo era la persona que tomaba sus llamadas cuando quería despotricar. Le escucharía. Sería como te amo, eres el mejor, las cosas mejorarán, yo era su persona a quien llamar cuando no estaba contento con X, Y y Z".

Larsa Pippen revela detalles íntimos de la separación de Kim Kardashian y Kanye West

También agregó que la situación la distancio de Kanye West: "¿Cómo resultó eso? Tal vez porque lo bloqueé en mi teléfono porque ya no podía soportar recibir sus llamadas. No puedo, estoy agotada. Entonces, lo bloqueé en mi teléfono. Obviamente, eso le molestó mucho. Entonces, convirtió eso en oh, ella es esto y ella es aquello. [Las Kardashian] empezaron a montar su ola".

"Si eres tan fácil de balancear, como el viento, ¿me importa un carajo? ¿Me importa un carajo? No lo sé. ¿Me lastimé? Si. Pero al mismo tiempo, pienso que no he hecho nada. Nunca he hecho nada. He sido la mejor amiga más honesta y sincera para todos ellos", finalizó.

