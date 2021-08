Kim Kardashian revela detalles íntimos sobre la hombría de Kanye West

Los fanáticos de Kim Kardashian han encontrado un viejo clip de Keeping Up With The Kardashians en el que la estrella habla muy íntimamente sobre su ex esposo, Kanye West. En el clip de 2013, Kimhabla con sus hermanas y parece bromear sobre lo bien dotado que está su esposo.

La escena se produce cuando la fundadora de SKIMS visita al médico mientras está embarazada de su hija mayor con Kanye, North West, que ahora tiene ocho años junto a su madre y sus hermanas por un ultrasonido para averiguar el sexo de su bebé cuando hizo la broma.

Una vez más, los fans recuperaron un clip antiguo del reality show que da un vistazo profundo a la relación de Kimye, anteriormente el momento cuando Kim Kardashian decide dejar a Kanye West fue revelado en KUWTK.

Kim Kardashian revela "el pack" de Kanye

Kanye West "lo tiene grande", revela Kim Kardashian

En su cita de ultrasonidom el médico dijo: "Vamos a tener que buscar el sexo". Kris Jenner de 65 años, preguntó: "¿Ves un pequeño pipí?" a lo que el doctor respondió que no. Y ahí fue cuando llegó el comentario crudo cuando Kim dijo: "Definitivamente se parecería al padre, así que lo verías".

El clip no es la primera vez que la estrella comenta sobre su vida sexual e intimidad con el cantante de Gold Digger. Anteriormente había hablado de su posición sexual favorita y también afirmó que en una entrevista de 2015 con la revista LOVE que a ella y a Kanye "les gusta la desnudez".

Desafortunadamente para la pareja, su matrimonio se vino abajo y Kim solicitó el divorcio en febrero, poniendo fin a su matrimonio de seis años. Por su parte, Kanye West ha querido divorciarse desde hace un año antes de que comenzará el proceso legal.

¿Por qué se divorciaron Kim y Kanye?

Kim Kardashian y Kanye West se divorcian en 2021

Kim Kardashian y Kanye West iniciaron el proceso de divorcio en enero del 2021, después de que la socialité dijo sentirse sola y abandonada por su pareja. Pero la separación parece haber sido amistosa, ya que Kim continuó apoyando a su ex hombre mientras regresa a la música.

Kim Kardashian y los niños han estado presentes en las dos fiestas previas al lanzamiento del cantante de su próximo álbum titulado, Donda. Además, la estrella de reality shows también elogió a Kanye a principios de semana por ayudarla a tener más confianza en sí misma.

Hablando con Kristen Bell y Monica Padman en el podcast We Are Supported By, Kim Kardashian explicó que al rapero "no le importaba en absoluto el factor de simpatía o cualquier percepción que otros tuvieran sobre él, siempre que fuera fiel a sí mismo".

Y ella confesó: "(la percepción de otros) solía molestarme más. Y ahora estoy como enfocada en vivir mi vida y realmente no me importa la opinion de otros", dijo Kim Kardashian sobre su relación con Kanye West,

