Kim Kardashian reta a Instagram con candente fotografía

Kim Kardashian reta a Instagram con candente

La cuenta oficial de Kim Kardashian en Instagram colapsó con sensual fotografía que la esposa de Kanye West publicó para todos sus seguidores, y es que desafiando las reglas que tiene la red social en base al contenido permitido, la empresaria y modelo dejó a la imaginación a muchos caballeros, quienes deleitaron sus pupilas con la sensual fotografía.

Una candente fotografía en el Instagram de Kim Kardashian

Al poco tiempo de ser publicada su fotografía alcanzó más del millón de corazones en cuestión de segundos, y como todo, hubieron comentarios positivos y negativos, pero la mayoría fueron piropos, poemas y dedicatorias por parte de sus seguidores.

Kim Kardashian

Pero sorpresa al poco tiempo de haber sido publicada, Instagram la censuró por su contenido erótico, pero lo sorprende es que soló duró 5 minutos la censura y después la misma red social permitió la visita a su contenido.

�� Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 25, 2018 at 9:20 PST

Y es que no es la primera vez la guapísima Kim Kardashian, nos cautiva con candentes fotografías, sino ustedes juzguen.

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 24, 2018 at 4:39 PST

Night Cap Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 18, 2018 at 11:53 PST

Lo cierto es que los caballeros tenemos algo que decirte Kim Kardashian. "GRACIAS" por alegrarnos el día, y es que es difícil ser considerada una de las mujeres más bellas del planeta, tener a todos los hombres en tu mano gracias a su talento y belleza, es una tarea complicada que requiere algo de malicia.

¡Señores! ella es Kim Kardashian una chica mala, muy mala....

Kimberly Noel Kardashian West, es una empresaria y un personaje público estadounidense de reality show en E! Keeping Up with the Kardashians. Su prominencia ha aumentado a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, que comparte con su hermana Kourtney Kardashian, mientras dejan Los Ángeles para abrir su tercera tienda DASH en Nueva York. En 2010, fue una de las famosas con más ganancias, estimadas en $6 millones de US$.