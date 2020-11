Kim Kardashian resume todo su 2020 en una conmovedora foto

Si deseas resumir el 2020 en una foto, simplemente consulta a Kim Kardashian, ya que la socialité es experta captando momentos importantes y así lo demostró con la recién fotografía compartida en Instagram.

El pasado domingo, la estrella de Keeping Up With the Kardashians publicó en Instagram una foto junto a su hija mayor North West, de 7 años, su prima y la hija de Kourtney Kardashian de 8 años.

En la instantánea también aparecieron Penelope Disick y uno de sus amigos. North, con una diadema de plumeria frondosa, mientras que Penélope, portaba una blusa con estampado de leopardo y sosteniendo una flor de plumeria, lucen angustiados y quisquillosos.

Kim Kardashian subtituló la foto, "2020 como una foto".

Kim Kardashian pasó un 2020 lleno de sorpresas

Como fue el caso de la mayoría, el año de la socialité comenzó como se esperaba. La estrella de reality y su familia celebraron las vacaciones de Año Nuevo en Wyoming, donde poseen un rancho de 14 millones de dólares.

En febrero, se asustaron cuando Chicago se cayó de su silla alta en casa y se lesionó la cara, y luego tuvieron que suturarsela.

Pero luego la pandemia de Coronavirus estalló en los Estados Unidos unas semanas después. Las órdenes de quedarse en casa se emitieron temporalmente en Los Ángeles en marzo, y Kim y sus hermanas se distanciaron socialmente por un tiempo.

Kim Kardashian y Kanye pasaron tiempo de calidad con sus hijos, quienes disfrutaron construyendo un fuerte en su sala de cine para pasar el tiempo.

En un momento al comienzo de la pandemia, Kanye contrajo Covid-19, reveló Kim en una entrevista con la revista Grazia en octubre. "Fue tan aterrador y desconocido", dijo.

"Tenía a mis cuatro bebés y nadie más en la casa para ayudar... Tuve que ir a cambiarle las sábanas y ayudarlo a levantarse de la cama cuando no se sentía bien", añadió.

La hermana de Kim, Khloe Kardashian, también contrajo Covid-19, como se reveló en Keeping Up With the Kardashians, cuya producción continuó mientras la familia usaba iPhones para filmarse a sí mismos.

En el verano, Kanye lanzó oficialmente una campaña presidencial y sufrió un trastorno emocional. Kim Kardashian expresó su apoyo a su esposo en Instagram.

En agosto, la pareja y sus hijos se embarcaron en unas vacaciones familiares tropicales. Para septiembre, la familia Kardashian anunció que la próxima vigésima temporada de Keeping Up With the Kardashians sería la última.

Luego, en octubre, la familia se embarcó en otro viaje, esta vez a Colorado. También ese mes, Kim Kardashian celebró su 40 cumpleaños alquilando un avión de lujo y volando ella, su familia y sus amigos a una isla privada, lo que generó controversia en las redes sociales. Más tarde dijo en Instagram que el grupo se sometió a controles de salud y cuarentenas antes del viaje, y agregó: "Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas, esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento, por lo que en momentos como estos, se me recuerda humildemente. de lo privilegiada que es mi vida".

Mientras tanto, Kanye le dio a Kim Kardashian un regalo de cumpleaños especial: un video de un holograma hecho a semejanza de su difunto padre, Robert Kardashian Sr. La estrella de reality dijo que el regalo fue "una sorpresa especial del cielo".

Más tarde, en octubre, Kim Kardashian y su familia celebraron Halloween transformando su hogar en una araña rosa gigante y luciendo un personalizado disfraz de personajes de la exitosa serie documental Tiger King de Netflix.

