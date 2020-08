Kim Kardashian resuelve millonaria DEMANDA que surgió por una foto de Instagram

Kim Kardashian ha resuelto su demanda con un fotógrafo después de una pelea por una foto de Instagram.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians fue demandada por £ 114,000 libras (150 mil 480 dólares americanos) por un fotógrafo estadounidense que no estaba contento con ella al publicar en su cuenta de Instagram una foto que había tomado.

Kim Kardashian resuelve demanda millonaria

Kim, de 39 años, compartió la amada foto de ella y su esposo Kanye West en octubre de 2018.

El fotógrafo Saeed Bolden dijo en los documentos de la corte que había tomado la foto y nunca le dio permiso a Kim para usarla.

También había llamado a su banda de fajas Skims en la acción legal.

Pero el caso ya ha sido resuelto.

Los nuevos documentos legales publicados por el Tribunal de Distrito de Nueva York dicen: "Por la presente se advierte que este caso se ha resuelto y el caso debe ser desestimado con prejuicio, y cada parte deberá asumir sus propios costos y honorarios de abogados".

Crisis matrimonial entre Kim y Kanye West

La madre de cuatro, Kim Kardashian, ha tenido muchos problemas últimamente.

Se dice que su matrimonio con Kanye está en serios problemas luego de su explosivo discurso de campaña presidencial.

Kanye hizo una serie de comentarios controvertidos en la manifestación, incluyendo decirle al mundo que él y Kim habían considerado abortar a su hija mayor, North, de siete años, durante los primeros meses del embarazo.

Luego hizo una serie de comentarios punzantes sobre Kim y su familia en tweets que desde entonces ha eliminado.

Kim Kardashian fue la más afectada con las publicaciones de Kanye West

Kanye West luego se disculpó públicamente con Kim Kardashian, mientras ella hablaba sobre el efecto que el diagnóstico bipolar de él.

Se informa que Kim y Kanye se van de vacaciones en un intento de salvar su matrimonio.

TMZ informó que la pareja se retiró a una isla, sin cámaras a su alrededor para que puedan arreglar las cosas en privado.

Otros informes han sugerido que Kim espera salvar su matrimonio con Kanye por el bien de sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

Anteriormente se la había visto llorar después de volar al rancho de Kanye en Cody, Wyoming para conversaciones de crisis.

Una fuente dijo: "Después de que Kim dejó a Cody, ella y Kanye han estado hablando más. Siente que lo alcanzó en algunos niveles durante ese viaje".

TE PUEDE INTERESAR:Kim Kardashian: La vergonzosa fotografía de su pasado que no quiere que veas

"Antes del viaje, estaba lista para terminar su matrimonio. Pero Kanye ha estado escuchando sus preocupaciones. Le ha hecho algunas promesas. Kim todavía ve el divorcio como último recurso. Todavía no está allí".