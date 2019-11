Kim Kardashian ¿recupera su millonario anillo de compromiso que fue robado en 2016?

Kim Kardashian saltó a la fama por su exitoso programa de televisión "Keeping Up With The Kardashians" y en la actualidad ha logrado convertirse en toda una celebridad de las redes sociales al conseguir millones de seguidores que día a día la llenan de Me Gustas.

Por esa razón no podemos negar que Kim Kardashian sea el centro de atención de todo el mundo y por desgracia también de los amantes del ajeno, y es que durante la semana de la moda de 2016 la socialité vivió una traumática experiencia que no ha podido superar.

Kim Kardashian causo conmoción en Internet al usar un anillo muy similar al que le robaron en París en 2016.

Durante su estadía en París Kim Kardashian fue víctima de un violento asalto debido a que unos ladrones ingresaron a su habitación para llevarse algunas de sus joyas, entre las que destacaba su anillo de compromiso que su esposo Kanye West había mandado a diseñar exclusivo para ella.

Parecía que la socialité ya había dado por perdida esa valiosa prenda pero para sorpresa de sus fans, Kim y sus hermanas Kourtney y Khloé tuvieron una sesión de fotos de su nueva fragancia Diamond, pero parecía que la exitosa empresaria había recuperado su anillo.

Los fans le preguntaron a la empresaria multimillonaria si había recuperado su valioso anillo de compromiso y el cual estaba valuado en más de 4 millones de dólares, pero Kim Kardashian aseguró que desafortunadamente no se trataba del mismo anillo.

“Todas las joyas que uso en esas fotos me las ha prestado Lorraine Schwartz. Ha sido maravilloso que me haya dejado usarlas y poder devolverlas después” declaró Kim.

El anillo de Kim Kardashian estaba valuado en más de 4 millones de dólares y fue robado en un violento asalto en el 2006.

PERO ¿Y CÓMO SE LO ROBARON?

Kim Kardashian declaró que se encontraba descansando en un hotel en París, cuando de repente fue sorprendida durante la noche por ladrones que la habían estado observando durante un buen rato. La socialité aseguró que temió por su vida y la de sus acompañantes.

