Kim Kardashian recuerda a su papá con emotivo mensaje del Día del Padre

Kim Kardashian ha publicado un mensaje emotivo en el Día del Padre al recordar al fallecido padre Robert, y expresó su deseo de que su difunto padre todavía estuviera con ella en un mensaje emocional en Instagram.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian de 39 años, compartió un dulce recuerdo de ella y su hermana Kourtney Kardashian cuando eran niñas pequeñas, mientras abrazan a su padre.

Kim Kardashian lo calificó como el "padre definitivo" mientras lamentaba su muerte, casi 17 años atrás.

"¡Cómo desearía que estuvieras aquí para celebrar el Día del Padre juntos! ¡Feliz Día del Padre Celestial para el mejor padre de todos los tiempos!", escribió Kim Kardashian.

¿Quién fue el padre de las Kardashian?

El padre de las estrellas de reality show, las Kardashian, llegó a la fama nacional cuando era el abogado defensor de OJ Simpson, un amigo cercano, durante su juicio por asesinato en 1995.

Robert Kardashian el 30 de septiembre de 2003 sólo dos meses después de ser diagnosticado con cáncer de esófago. El padre de Kim Kardashian tenía 59 años.

Robert Kardashian con sus hijos: Kim, Khloé, Kourtney y Robert

En febrero, Kim Kardashian lideró los homenajes de sus hermanas en lo que habría sido el 76 cumpleaños de Robert Kardashian. Después de publicar una foto en blanco y negro de ella con Robert, escribió: "Te extraño más allá de la comprensión. ¡Ojalá estuvieras aquí para verlo todo!".

Robert fue el padre de Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y su hijo del mismo nombre, Robert Kardashian.

Kim Kardashian desmiente rumores de divorcio

Kim Kardashian también desmintió los rumores de que hay grietas en su matrimonio con el rapero Kanye West, y la posibilidad de un divorcio tras problemas durante la cuarentena.

Según los informes, la cuarentena por coronavirus había tenido un alto costo en su relación con Kanye West, pero ella desafió a sus críticos con una publicación efusiva sobre las habilidades como padre del rapero este Día del Padre.

La socialité celebró a Kanye West de 43 años, compartiendo una dulce foto familiar de ellos con sus hijos North de siete, Saint de cuatro, Chicago de dos y Psalm de uno.

Ella escribió: "¡Feliz Día del Padre para el mejor papá! ¡Gracias por hacer la vida tan divertida! ¡Le das a nuestros hijos la vida más maravillosa! ¡Te quiero mucho!".