Kim Kardashian recuerda a su padre a 17 años de su muerte

Kim Kardashian rindió amorosamente homenaje a su fallecido padre, Robert Kardashian, con dos imágenes de "throw back" y una nota sentida en el 17 aniversario de su muerte.

En memoria del famoso abogado, quien murió después de una batalla contra el cáncer de esófago en 2003 a la edad de 59 años, la estrella de reality recordó su legado y su vida.

"Hoy mi papá se fue al cielo hace 17 años", subtituló la mujer de 39 años en una fotografía en blanco y negro de su niñez posando casi mejilla con mejilla con su papá, publicada en sus historias de Instagram.

Instagram: @kimkardashian

Kim continuó: 'Realmente no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Te extraño mucho papá. Realmente me vendría bien un compañero de estudios de la facultad de derecho.

Además, compartió una foto brillante en una fiesta con Robert y sus hermanas, Khloé y Kourtney, quienes parecían estar sosteniendo una copa de vino blanco.

Instagram: @kimkardashian

En la imagen, los famosos hermanos, que en ese momento parecían tener entre 16 y 21 años respectivamente, tenían sus brazos envueltos y lucían sonrisas radiantes.

Kim quiere seguir los pasos de su padre

La magnate de la belleza dueña de KKW ha estado trabajando para seguir los pasos de su padre en los últimos años, mientras continúa estudiando el sistema legal para convertirse en abogada de justicia penal.

En marzo, habló de cómo convertirse en madre la impulsó a comenzar un aprendizaje de cuatro años en un bufete de abogados en San Francisco en 2018.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians dijo que estaba 'orgullosa' de poder dar ejemplo a sus hijos a través de su trabajo y que una 'gran parte' de la vida debería ser retribuir.

Kim Kardashian es madre de North, de siete, Saint, de cuatro, Chicago, de dos y Psalm, de un año, que comparte con su esposo Kanye West.

Su padre, que fue un abogado que en un momento representó a O.J. Simpson, murió de cáncer de esófago apenas dos meses después de que le diagnosticaron.

Aunque Robert estuvo casado con dos mujeres más en su vida (Jan Ashley de 1998 a 1999 y Ellen Pierson en 2003), solo tuvo hijos con Kris Jenner, la madre de Kim Kardashian, con quien estuvo casado entre 1978 y 1991, tras divorciarse.