Kim Kardashian recibe críticas por sus “crocs” de pollo frito ¡Terribles!

La moda no tiene límites y justo eso demostró Kim Kardashian con sus “crocs” de pollo frito, en específico de la compañía KFC. Un hecho que causó un gran alboroto en redes sociales, donde los internautas criticaron este par de sandalias de la famosa socialité.

Recordemos que Kim Kardashian se ha posicionado como una de las empresarias más exitosas del momento y una de la figuras más populares dentro del mundo de la moda. Constantemente la vemos lucir los más espectaculares outfits, que ni juntando nuestro dinero por todo un año lograríamos tener.

En realidad todas las integrantes de la familia Kardashian se han destacado por sus millonarios vestuarios o sus extravagantes look, pero en esta ocasión Kim sobrepasó los límites, o al menos así lo mencionaron algunos internautas respecto a los nuevos “crocs” de la socialité.

Kim Kardashian y sus crocs de pollo frito

De esta manera Kim Kardashian logró escandalizar a sus más de 162 millones de seguidores en Instagram al presumir sus nuevas sandalias “Kentucky Fried Chicken Crocs”, donde mostró que están adornados con amuletos Jibbitz en forma de baquetas fritas.

Mediante las historias en su cuenta de Instagram, la socialité mencionó que KFC se encuentra presentando su nuevo pollo “Beyond Meat”, un pollo sin carne, lo cual le parece excepcional puesto que ella normalmente no come carne.

“Es sorprendente que se estén asociando con Beyond Meat para tener pollo sin carne”

Fueron algunas palabras de Kim Kardashian mientras presumía sus nuevas sandalias crocs, las cuales han sido ampliamente criticadas por sus seguidores y otros internautas. Sin embargo también hubieron personas que les encantó este modelo de KFC, más aún cuando tiene una noble causa.

Aunque no sabemos si la socialité usará sus crocs de pollo frito para salir, no podemos negar que esto nos demuestra que la moda no tiene límites y que seguramente existen personas que pagarían una gran cantidad de dinero para tenerlas.