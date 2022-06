Kim Kardashian quiere parecerse a una "Barbie alienígena del futuro".

Parece que Kim Kardashian finalmente ha encontrado su nuevo estilo. La fundadora de Skkn by Kim, quien ha sido abierta sobre las dificultades de vestirse sola sin la ayuda de su ex (y estilista de facto) Kanye West, arrojó algo de luz sobre su nueva estética durante una charla en la sede de Condé Nast en Nueva York el martes.

“Yo diría que definitivamente es, como, las futuras vibraciones alienígenas de Barbie”, dijo Kardashian cuando se le pidió que describiera su estilo personal en la actualidad, y agregó: “Lucho con lo informal. Estoy tratando de mejorar en eso”.

Para su visita a los editores de Condé, la mujer de 41 años usó una camiseta blanca Re/done para bebé ($90) atada para mostrar su abdomen, además de un par de sus adorados "pantalones cortos" de Balenciaga en gráficos rojos, blancos y azules.

La estrella de la campaña de la marca de lujo remató todo con un bolso deslumbrante "Le Cagole" ($7,000) y lentes de sol delgados estilo escudo ($490) que encarnaban su nueva vibra futurista. Y la belleza camaleónica lució su cabello en una melena rubia platinada, tal vez como un guiño a la editora de Vogue Anna Wintour, con quien se tomó una selfie .

Desde que solicitó el divorcio de West, 45, la hermosa Kim Kardashian ha luchado por cultivar un estilo separado del diseñador de Yeezy.

"Estoy teniendo ataques de pánico, como, '¿Qué me pongo?", le dijo a su hermana Kourtney en un episodio reciente de "The Kardashians", y agregó: “¿Cómo me pongo algo que no ha sido examinado previamente primero?”.

Kim Kardashian se ha convertido en su propio estilista

Kim Kardashian quiere parecerse a una "Barbie alienígena del futuro".

Kardashian se diseñó a sí misma para el WSJ. Magazine Innovator Awards en noviembre de 2021. Después, Kim Kardashian reveló que Kanye West la humilló y ridiculizó por un outfit. “Él me llamó después. Me dijo que mi carrera había terminado y luego me mostró una foto de Marge Simpson usando algo similar”, recordó en su reality show de Hulu.

A pesar de la separación de Kimye, el rapero "Famous" aparentemente todavía quiere vestir a su ex, y Kardashian reveló recientemente que "quiere dejar todo y dedicar su vida a ser mi estilista". “Solo quiero los conjuntos alineados en mi habitación: soy un robot. Actuaré como tal”, le dijo a Kourtney y Khloé en el episodio de estreno de “The Kardashians” en abril.

