Kim Kardashian pudo hablar nuevamente con su fallecido padre ¿Cómo?

Kim Kardashian es una de las socialités con más seguidores alrededor del mundo, sin embargo, no todo en la vida de esta famosa ha sido perfecto, pues hace 17 años perdió a su papá Robert Kardashian, quien murió en 2003.

En ese sentido, su esposo Kanye West hizo posible que la famosa se reuniera una vez más con él, a través de un holograma que le regaló para su cumpleaños número 40, el cual fue super realista, causando emoción en la empresaria.

El abogado Robert Kardashian murió en septiembre de 2003, apenas dos meses después de que le diagnosticaron cáncer de esófago, y la famosa no dudo en compartir este momento de reencuentro con su papá a través de su cuenta de instagram.

"Para mi cumpleaños, Kanye me dio el regalo más amable de mi vida. Una sorpresa especial del cielo. Un holograma de mi papá.

Mira el video de Kim Kardashian

"Te cuido a ti, a tus hermanas y hermano, y a todos tus hijos todos los días. A veces dejo indicios de que estoy cerca”, dijo el holograma.

En el texto que dice el holograma de Robert Kardashian es en referencia a todos los logros que ha tenido la protagonista de Keeping Up With The Kardashians, pues ella ha seguido los pasos de su padre, y hoy en día es una abogada que ayuda a gente que más lo necesita.

Lamentablemente para la familia de esta famosa, el Holograma no lo pudieron abrazar, y estamos seguros de que Kardashian lo hubiera dado todo para poder volver a sentir un cálido abrazo de su papá.

Todo su éxito, y toda su riqueza Kim Kardashian la cambiaría por tener a su papá de vuelta aunque sea unos instantes, pero parece que no ha sido necesario, pues con este holograma, pudo revivir de nuevo ese sentimiento de tener a su padre enfrente.

¿Qué te parece el regalo que le dio Kanye West a Kim Kardashian?, ¿Te gustaría tener un holograma de algún ser querido que ya no esté en este mundo?, platicanos tu opinión en los comentarios.