Kim Kardashian pudo haber revelado que su hermana Khloé tuvo COVID-19 ¡OMG!/Foto: Insider

En el último tráiler de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK), Kim Kardashian está increíblemente preocupada cuando descubre que Khloé está tosiendo y vomitando durante la pandemia de COVID-19.

Estamos a solo unas semanas del estreno de mitad de temporada de Keeping Up With The Kardashians y, como siempre, la familia lo mantiene real. En medio de la crisis del coronavirus, continuaron filmando su vida cotidiana mientras se refugiaban en su lugar y parece que la pandemia golpeó cerca de casa.

En un momento del tráiler de 30 segundos, se muestra a Khloé Kardashian en un consultorio médico donde parece que le hacen una prueba de hisopado en la nariz, que es la forma en que los médicos prueban el COVID-19.

Kim Kardashian habla porFaceTime con su hermana, Kourtney Kardashian, y dice que está "preocupada porque Khloé está muy enferma". Un video casero granulado muestra a Khloé en la cama, tosiendo fuerte y potencialmente vomitando.

¿Khloé Kardashian tuvo Coronavirus?

Khloé nunca ha dicho públicamente que le diagnosticaron COVID-19, y ha publicado toneladas de fotos y videos en las redes sociales de ella misma con su familia y amigos, por lo que parece que afortunadamente fue una falsa alarma.

El resto del tráiler está fuera de lo común. El ex de Khloé, Tristan Thompson, hace una aparición sorpresa para tener una conversación tensa con Khloé. "¿Por qué no pudiste ser así cuando estábamos juntos?" ella le pregunta, antes de que se corte. Rob Kardashian, que ya rara vez está en KUWTK, también aparece brevemente en el tráiler, mientras está en una llamada de Zoom con sus hermanas y Scott Disick.

Scott está furioso porque alguien, a quien no nombra en el tráiler, filtró a la prensa que estaba en rehabilitación. "No confío en nadie aquí", le dice a la familia sorprendida.

Scott Disick se mostró furioso con la familia Kardashian-Jenner luego de que alguien cercano a ellos revelara que el empresario ingresó a rehabilitación hace unos meses/Foto: Quien

Aunque están en cuarentena la mayor parte del tiempo, Kim y Kourtney se enfrentan a un posible desastre cuando descubren que pueden quedarse atascadas en París después de que el viaje a los Estados Unidos se cierra en medio de la pandemia.

Keeping Up With The Kardashians regresa a E! el 17 de septiembre a las 9:00 pm PT / ET. Después de ver este avance, miles de fans se han alarmado al pensar que Khloé pudo estar enferma del pandémico virus y aún así tener contacto con su familia. ¿Crees que las Kardashian ocultaron la enfermedad de Khloé?