Kim Kardashian publica sus primeras fotos como novia de Pete Davidson.

Kim Kardashian compartió nuevas fotos de ella junto a su novio Pete Davidson a través de Twitter e Instagram el lunes. “Aperitivo nocturno”, la estrella de reality show de 41 años, subtituló descaradamente las fotos, tomadas durante una cena de pizza con la estrella de “Saturday Night Live”, de 28.

La pareja, que ha estado saliendo desde octubre de 2021, parecía acaramelada cuando Davidson le dio un beso en la mejilla a Kardashian en una de las fotos. También se miraron cariñosamente a los ojos en otro.

Parece que las imágenes fueron tomadas poco después de que los dos hicieran su debut público como pareja, ya que la fundadora de Skims usa el mismo atuendo plateado que usó para el estreno de su nuevo programa de Hulu, "The Kardashians".

Kim Kardashian hizo su debut público con Pete Davidson

Kim Kardashian y Pete Davidson hicieron su debut público en el estreno de "Kardashians", aunque no caminaron juntos por la alfombra roja. Sin embargo, el comediante fue fotografiado junto a su dama toda la noche. Kardashian le dijo recientemente a Variety que "no se opone" a filmar con Davidson en su nuevo reality show, aunque aún no lo han hecho.

Ella le dijo a la publicación: “Simplemente no es lo que él hace. Pero si hubiera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se fueran”. Sin embargo, Kardashian ha comenzado a dar más detalles sobre su relación en las redes sociales y en entrevistas.

Aparte de la publicación del lunes, la pareja se convirtió en oficial de Instagram en marzo de 2022 con una presentación de diapositivas que parecía haber sido tomada durante una de sus citas nocturnas del fin de semana del Día de San Valentín.

La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" subtituló la publicación en ese momento, "¿De quién es el auto que vamos a tomar?", Que es una línea de la película de suspenso de 2010 "The Town". También compartió una captura de pantalla de esa escena de la película protagonizada por Ben Affleck.

¿Cómo es la relación sentimental entre Pete y Kim?

Una fuente le dijo previamente a Page Six en exclusiva que la relación de Kardashian y Davidson es "muy fácil y sin esfuerzo" y que hay "muchas risas y sonrisas". La propia Kardashian dijo que está "muy feliz" y "en paz" con Pete Davidson durante una entrevista con Robin Roberts de ABC.

La Verdad Noticias informa que, la estrella de los reality shows solicitó el divorcio de Kanye West, de 44 años, en febrero de 2021 y se convirtió oficialmente en soltero legalmente en marzo de 2022. Los ex comparten cuatro hijos: North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 y Psalm, 2.

