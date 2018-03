Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Kim Kardashian publica candentes fotos ¡en memoria de Hugh Hefner! Luego de la noticia sobre la muerte de Hugh Hefner, el empresario y creador de la revista para caballeros más famosa del mundo, las estrellas que posaron para sus páginas y portadas, han enviado mensajes de luto y también recordado sus poses más sensuales. Una de ellas es Kim Kardashian, quien a manera de homenaje y tributo compartió en sus historias de Instagram unas fotos de su atrevida sesión en la que no deja nada a la imaginación. Aunque Kim posó para la revista en 2007, estas fotos no fueron parte del problema, entre ellas otras 23 que Hefner decidió hacer públicas y en su momento a Kim no le pareció muy gracioso, pero tal parece que después de varios años ya lo tomó con mucha calma y hasta ella misma decidió recordarlas.

