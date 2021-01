Kim Kardashian presume nuevo look con ardiente bikini ¡IRRECONOCIBLE!

¿Kim Kardashian está cerrando ciclos? Todo parece indicar que sí, al menos así lo dejó ver con su nuevo look con el cual seguramente le dirá adiós para siempre al rapero Kanye West.

La socialité compartió a través de su cuenta de Instagram su nuevo peinado bob mientras posaba en un sillón y lucia un ardiente bikini negro que favorecía la figura.

Kim Kardashian, de 40 años, compartió una nueva foto en Instagram el 19 de enero y la ayudó a debutar con un nuevo peinado corto. La estrella de Keeping Up with the Kardashians, que ha estado luciendo largos mechones durante un tiempo, es conocida por cambiar a menudo su apariencia, por lo que no es demasiado sorprendente que esté luciendo un bob.

En la llamativa foto, la socliaté también hace alarde de su impresionante figura en un bikini negro mientras se coloca las manos en el cabello y se arrodilla en un sillón.

"Esto es más que la vida ... esto es el paraíso", tituló Kardashian en la publicación.

Sus seguidores se apresuraron a compartir comentarios alentadores una vez que se publicó la foto. Muchos de ellos incluyeron emojis de ojos de corazón junto con palabras sobre lo hermosa que es la estrella de la realidad. Como ocurre con la mayoría de las publicaciones de socialité.

Antes de que Kim Kardashian compartiera su foto de cambio de imagen de cabello, apareció en los titulares por verse increíble con un top corto marrón debajo de un top de manga larga y leggings a juego.

¿Kim Kardashian y Kanye West se divorcian?

Como informamos en La Verdad Noticias, todos los ojos han estado puestos en soliciaté desde que se informó que Kim Kardashian y Kanye West, de 43 años, podrían estar en camino de divorciarse.

Kim Kardashian y Kanye West

La pareja se casó en 2014 y ha tenido muchos altibajos desde entonces, y parece que físicamente se están tomando un tiempo separados, ya que la estrella de Keeping Up with the Kardashians se ha estado quedando en Los Ángeles en su mayor parte y el rapero ha estado pasando tiempo en su rancho en Wyoming.

