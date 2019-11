Kim Kardashian presume el asombroso parecido con su hija North West ¡Adorable!

Kim Kardashian la famosa empresaria estadounidense, saltó a la fama por su programa de televisión "Keeping Up With The Kardashians", desde entonces ha logrado convertirse en toda una celebridad de las redes sociales al conseguir millones de seguidores.

Y es que algo que caracteriza a la famosa mujer de negocios ha sido las constantes fotografías que comparte de sus sesiones de fotos; la mayoría de ellas han sido muy atrevidos, aunque en esta ocasión la empresaria quiso mostrarles a sus fans que también es una mamá muy dedicada a su familia.

Como pocas veces lo suele hacer la celebridad, dejó el glamour y la elegancia para mostrar su lado más tierno con una adorable fotografía junto a su pequeña hija North West de tan solo seis años de edad, ambas aparecieron en una fotografía en blanco y negro sonriendo.

El asombroso parecido de Kim Kardashian con su adorada hija, dejó impactados a sus fieles admiradores, quienes expresaron mensajes muy halagadores. En la instantánea se puede apreciar la complicidad que tienen como madre e hija; la estrella de televisión escribió en la publicación: "Mejores amigas".

Kim Kardashian muestra un tierno momento junto a su hija

La celebridad a pesar de tener una agenda apretada por los proyectos que realiza como toda una empresaria, lo mejor que tiene en esta vida es el amor de sus hijos, y en aquellos momentos que disfrutan con su familia han demostrado que la famosa disfruta ser una madre amorosa con sus pequeños.

Kim Kardashian a sus 39 años de edad ha logrado impactar a las chicas con su línea de maquillaje y perfumes, y es que además ha estado muy ansiosa por el lanzamiento de su nueva línea de fajas para que las mujeres luzcan muy hermosas y a la moda.