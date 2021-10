Kim Kardashian West se siente 'presionada' antes de su debut como presentadora de Saturday Night Live. La estrella de reality shows de 40 años se está preparando para presentar un episodio del programa de sketches el 9 de octubre y confesó haberse puesto nerviosa antes del programa.

Mientras mostraba un arreglo floral que decía 'SNL' de su amigo y diseñador Jeff Leatham, la estrella de Keeping Up With The Kardashian admitió que tenía grandes expectativas que cumplir.

Kardashian dijo a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram: 'Muchas gracias por enviarme estas flores. Eso es tan asombroso y los amo absolutamente'. Ella agregó: '¡La presión!'

Kim Kardashian admitió sentirse nerviosa por su presentación

Kim Kardashian presionada mientras se alista para presentar Saturday Night Live.

Kardashian, quien es fundadora de KKW Beauty y SKIMS, admitió sentirse nerviosa después de que Debra Messing cuestionara por qué Kim presenta el legendario programa. La estrella de Will & Grace preguntó a los fanáticos si se estaba 'perdiendo algo' después del anuncio, ya que, si bien Kim es un 'ícono cultural', quienes encabezan el programa suelen ser 'artistas'.

Ella escribió en Twitter: '¿Por qué Kim Kardashian? Quiero decir, sé que ella es un ícono cultural, pero SNL tiene anfitriones, en general, que son artistas que están allí para promover una película, un programa de televisión o el lanzamiento de un álbum. ¿Me estoy perdiendo de algo?'

Por otra parte, confirmando la noticia, Kim tuiteó: '¡OMFG, no hay vuelta atrás ahora! LOL ¡¡¡¡Soy el anfitrión de SNL !!!!!! @nbcsnl (sic)'

¿Quién más estará en la nueva temporada de Saturday Night Live?

Kim Kardashian presionada mientras se alista para presentar Saturday Night Live.

La nueva temporada de Saturday Night Live también verá a Owen Wilson, Jason Sudeikis y Rami Malek al frente del programa de NBC. SNL probablemente espera que Kardashian sea un gran atractivo para las calificaciones, que cayeron a su punto más bajo en una década en marzo pasado, según Showbiz 411.

El mes pasado se informó que Kim y su mamá Kris Jenner se reunieron con el jefe de SNL, Lorne Michaels, en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills. "Lorne quiere que ella haga el programa", dijo una fuente a KNEWZ el mes pasado, y señaló que Michaels esperaba que Kardashian hiciera el estreno.

Aunque la reunión provocó rumores de alojamiento casi de inmediato, en ese momento una fuente engañó y le dijo a The Hollywood Reporter que la comida de momager, de 65 años, y fundadora de KKW Beauty no se trataba de un proyecto específico, sino más bien de una puesta al día general.

Kim será la primera Kardashian en presentar, aunque el esposo de quien se separó, Kanye West, apareció por última vez en Saturday Night Live de manera controvertida en 2018, luego de una larga perorata sobre Donald Trump después de la transmisión. Era su séptima vez como invitado musical.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.