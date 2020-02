Kim Kardashian planea DEMANDAR a su hermana Kourtney, ¡Escándalo!

Desde hace unos meses atrás se comenzó el rumor de que Kourtney Kardashian, la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner estaba en planes de abandonar su participación en el reality show “Keeping Up With The Kardashian” que lanzó a la fama a toda su familia y a ella.

De acuerdo con los rumores, Kourtney ya no desea seguir exponiendo su vida privada ante el público, y tampoco quiere que sus tres hijos crezcan en ese ambiente. Por lo cual, ha considerado dejar la vida de celebridad y retirarse del espectáculo para estar fuera de las cámaras.

Pero esta decisión ha encendido el enojo de su hermana Kim Kardashian West, y es que la esposa del rapero Kanye West no se quedaría con los brazos cruzados si su hermana decide abandonar el reality y recurriría a la parte legal para hacer que se quede.

Según el medio “Showbiz”, Kim ya ha recurrido a la ayuda de un abogado para planear la posible demanda que le interpondría a Kortney por incumplimiento de contrato con el reality show y también por violencia. La situación tensa que están viviendo las hermanas Kardashian se puede observar en la temporada 18 que está por estrenarse, donde Kourtney tuvo muy pocas apariciones en escena.

¿Qué pasará con “Keeping Up With The Kardashians?

En caso de que Kourtney abandone el reality de su familia que se transmite en el canal E! Entertainment, sólo quedarían Kim, Khloé, Kriss y las participaciones esporádicas de Kendall y Kylie Jenner. Al no estar el clan completo podría ser un riesgo para el programa, puesto que no se sabe cómo reaccionará la audiencia y los fans; por ello la demanda de Kim contra Kourtney sí podría ser una realidad por el efecto económico que tendría para la familia.

También te puede interesar: ¿Kourtney Kardashian quiere renunciar al reality ‘Keeping Up With The Kardashians’?

Durante todos los años que ha estado al aire el reality show de las Kardashians, todas las hermanas han demostrado estar siempre unidas y apoyarse mutuamente en sus decisiones, aún si no son las más adecuadas. Sin embargo, la presunta salida de Kourtney del reality podría generar una ruptura y gran conflicto en la familia de celebridades más famosa de Estados Unidos.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana