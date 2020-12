¿Kim Kardashian perdonó a Kanye West? La polémica pareja más unida que nunca

Kim Kardashian y Kanye West siempre han marchado al ritmo de su propio de su vida y a lo largo de su matrimonio de seis años, la relación de la pareja ha sido todo menos convencional.

Aunque la pareja tuvo una mala racha a principios de este verano, como te hemos informado en La Verdad Noticias, los dos han demostrado desde entonces que su relación está evolucionando de una manera que se adapta a sus estilos de vida individuales.

Según una fuente cercana a las Kardashian, mucho de eso tiene que ver con el hecho de que ambos están "enfocados" en criar a sus cuatro hijos: North West , 7, Saint West , 5, Chicago West , 2 y Pslam West., 19 meses. Además, como describe la fuente, el dúo se asegura de priorizar el "tiempo para ellos".

"Kim y Kanye están haciendo lo suyo. Pasan mucho tiempo separados", comparte la fuente , agregando que están "enfocados en las cosas que son importantes para ellos".

¿Qué pasará entre Kim y Kanye?

"Kim está haciendo lo suyo y Kanye está haciendo lo suyo. Ella no lo microgestiona ni se preocupa demasiado", agrega la fuente. "Ella lo deja irse y ser quien es. Es lo que es".

Aunque es posible que la pareja no esté físicamente junta con tanta frecuencia, la fuente señala que "siguen siendo una familia y se unen por los niños".

De hecho, todos celebrarán las fiestas juntos. "Pasarán la Nochebuena con la familia en una reunión discreta", comparte la fuente de sus planes. "No será como en años anteriores, pero harán algo como familia y todos estarán juntos".

El informante agrega que algunos de los Kardashian-Jenner se están "dirigiendo al desierto durante parte del descanso para tomar el sol y relajarse".

La noticia de los planes de vacaciones de Kim y Kanye llega una semana después de que Khloe Kardashian revelara que la familia pondría en suspenso sus tradiciones navideñas este año debido a la pandemia de coronavirus en curso.

La relación ha pasado por momentos difíciles debido a los problemas psicológicos de Kanye.

"Los casos de Covid se están saliendo de control en California. Así que decidimos que no haremos una fiesta de Nochebuena este año", compartió en Twitter el 6 de diciembre. "Es la primera vez que no tendremos una Navidad Fiesta de vísperas desde 1978, creo ".

"¡Pero la salud y la seguridad son lo primero!" ella añadió. "Tomar esta pandemia en serio es imprescindible".

Últimamente, la fundadora de SKIMS ha sido más privada sobre su romance con el aspirante a político y músico. Sin embargo, el mes pasado se tomó un momento para celebrar el aniversario de uno de sus álbumes más aclamados, My Beautiful Dark Twisted Fantasy .

"Feliz décimo aniversario del álbum 'My Beautiful Dark Twisted Fantasy' de Kanye", expresó Kim en una publicación de Instagram el 22 de noviembre. "Para aquellos que no conocen la historia detrás de 'Lost In The World' ... Kanye no pudo No se me ocurrieron algunas de las letras, pero luego me di cuenta de que había en un poema que me había escrito, que era mi tarjeta de cumpleaños, me dio por mi cumpleaños número 30. Tomó el poema que me escribió y lo convirtió en la canción . ¡Me quedo con todo! "

Un mes antes, se entusiasmó con el regalo especial que le dio en su 40 cumpleaños, que incluía un holograma de su difunto padre , Robert Kardashian .

"Para mi cumpleaños, Kanye me dio el regalo más amable de mi vida", compartió el magnate de la moda en Twitter en octubre. "Una sorpresa especial del cielo. Un holograma de mi papá.

Es tan realista y lo vimos una y otra vez, llenos de lágrimas y emoción. Ni siquiera puedo describir lo que esto significó para mí y mis hermanas, mi hermano , mi mamá y mis amigos más cercanos para experimentar juntos ".

Ella cerró, "Muchas gracias Kanye por este recuerdo que durará toda la vida".

