Kim Kardashian padece lupus y esta fue su reacción al enterarse

Kim Kardashian es una de las influencers, socialité y mujer de la moda más importantes de esta generación, pues solo con saber vender y venderse como imagen se ha hecho de una fortuna, además de casarse con el rapero Kanye West, y pertenecer a una de las familias más importantes de la televisión americana.

Una de las ventajas o desventajas de estar en la mira de todos es precisamente que todos se enteran de lo que ocurre en tu vida, no solo de tus éxitos y mejores momentos, sino también de los peores momentos, y de las enfermedades que pueda padecer un famoso, tal y como le acaba de ocurrir a Kim Kardashian.

Kim Kardashian padece lupus y esta fue su reacción al enterarse

En el primer capítulo de la nueva temporada de Keeping up with the Kardashians, se dio a conocer que Kim se hizo un estudio de anticuerpos, donde se enteró de que padece Lupus, enfermedad que afecta a la sangre, misma que padece Selena Gómez.

Kim Kardashian había mencionado con anterioridad que tenía síntomas relacionados a la artritis, y esto es justo una de las consecuencias más comunes del lupus.

“Me he sentido cansada, con nauseas y mis manos realmente se están hinchado. Siento que literalmente me estoy desmoronando” confesó Kim Kardashian en su reality Show.

Kim Kardashian padece lupus y esta fue su reacción al enterarse

Kim Kardashian además aseguró que ha padecido diferentes complicaciones como dolores de cabeza, fatiga, e hinchazón en las articulaciones, situación que le ha preocupado notoriamente al magnate empresaria y estrella televisiva.

“Definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos, está empezando a preocuparme realmente”, dijo Kim Kardashian.

Te puede interesar: Kim Kardashian revela padecimiento de terrible enfermedad (VIDEO)

La noticia ha conmocionado a los fanáticos, quienes preocupados han llenado de mensajes las cuentas de redes sociales de la socialité, con palabras positivas deseándole lo mejor para poder afrontar lo que viene con su enfermedad.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos