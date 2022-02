Kim Kardashian organiza una fiesta de pijamas con sus amigas en jet privado.

Ella está volando los cielos amistosos. Kim Kardashian celebró el cumpleaños número 34 de su amiga actriz Natalie Halcro con una fiesta de pijamas a bordo de un jet privado.

“¡Fiesta de pijamas en el PJ para el cumpleaños de @nataliehalcro!”, tuiteó Kardashian, de 41 años, el martes por la tarde junto con fotos de ella, Halcro y Olivia Pearson vistiendo pijamas SKIMS rosas durante el vuelo.

La Verdad Noticias informa que, Olivia Pearson, la prima de Halcro, agregó en los comentarios de la foto compartida en el Instagram de Kim Kardashian, "PJ's on the PJ FELIZ CUMPLEAÑOS NAT".

Kim Kardashian compartió fotos de sus vacaciones

Kardashian parece estar regresando de vacaciones con la pareja, compartiendo instantáneas del trío el sábado por la noche pasando el rato junto a la piscina junto con el título, "Manifestaciones de la luna", con la luna llena destacada en el fondo.

Pearson subtituló las mismas fotos en su cuenta de Instagram, "Chat de chicas y manifestación de la luna". La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" compartió varias fotos sexys de la escapada, incluida una colección de la belleza aceitada en un bikini rosa apenas visible.

“Todavía envío spam de fotos de vacaciones”, subtituló las instantáneas candentes, y su amiga La La Anthony escribió en los comentarios: “Ayer dijiste que no estaba jugando limpio, ¿cómo llamas a esto hoy Kimberly?”.

¿Kim y sus amigas saldrán de viaje próximamente?

Según las publicaciones de Pearson, es probable que el grupo de amigos regrese de República Dominicana, donde ella fue fotografíada para June Joy Swim. El mes pasado, Kardashian disfrutó de otras vacaciones tropicales en las Bahamas con su novio, el comediante de “Saturday Night Live”, Pete Davidson.

No está claro si la fundadora de SKIMS también está involucrada en la asociación o simplemente la acompañó en el viaje, ya que su hermana Kylie Jenner también tiene su propia línea de trajes de baño, Kylie Swim.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.