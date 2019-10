Kim Kardashian olvida el glamour ¡Qué fachas!

La empresaria estadounidense Kim Kardashian ha logrado popularidad debido a sus publicaciones muy atrevidas, sin embargo, en sus recientes fotografías mostró un look muy sorprendente, por primera vez la famosa dejó el maquillaje y el glamour para comprarse un helado.

La estrella de la televisión a sus 38 años de edad, ha sumado más de 149 millones de seguidores en Instagram lo que le ha permitido ser una de las famosas más buscadas en las redes sociales, pues disfruta consentir a los caballeros enseñando sus encantos, pero en esta ocasión sus admiradores quedaron sorprendidos por mostrarse al natural.

Además de haberse convertido en toda una estrella de televisión tras el lanzamiento de su programa Keeping Up with the Kardashians, donde ha expuesto momentos de su vida íntima, así como toda su familia que ha participado en la serie de televisión.

La empresaria Kim Kardashian siempre viste a la moda y cuida cada detalle de su look, pero en las fotografías que mostró en Instagram se puede apreciar su rostro sin una gota de maquillaje, incluso el atuendo deportivo que llevaba puesto era demasiado holgado.

Kim Kardashian sin maquillaje y sin glamour fue a comprar un helado

Las imágenes lograron acaparar la atención de más de un millón de internautas, quienes quedaron impactados al ver a la famosa sin el glamour que la caracteriza, pues en algunas ocasiones ha mostrado atuendos más coquetos y ajustados.

Recordamos que la celebridad estadounidense desde que se sometió a varias cirugías para mejorar su aspecto ha impactado a sus fieles admiradores con sus curvas.

