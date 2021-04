Kim Kardashian oficialmente es nombrada multimillonaria por Forbes

Kim Kardashian es oficialmente multimillonaria. La revista Forbes anunció su inclusión en la lista de multimillonarios del mundo por primera vez el martes, citando sus dos lucrativos negocios, KKW Beauty y Skims, así como el efectivo de "Keeping Up With the Kardashians" y acuerdos de patrocinio.

El valor de Kardashian aumentó de $780 millones en octubre a $1 mil millones. La estrella de reality show de E! lanzó KKW Beauty en 2017 después de ver el éxito de la compañía de maquillaje de su media hermana Kylie Jenner, Kylie Cosmetics.

"Es la primera vez que me alejo de tener acuerdos de licencia y me convertí en propietaria", dijo Kardashian a Forbes en 2017, cuando anunció su línea de cosméticos.

Kim Kardashian de 40 años, vendió el 20 por ciento de KKW Beauty a Coty por 200 millones de dólares, lo que puso el valor de su empresa en mil millones de dólares.

Kim al igual que el padre de sus hijos, Kanye West, es una persona multimillonaria/Foto: Instagram

Lanzó la compañía de modeladoras Skims en 2019 y la cambió para incluir ropa de deportiva durante la pandemia cuando las mujeres comenzaron a inclinarse por ropa más acogedora mientras estaban en cuarentena.

Tiene una participación mayoritaria en la empresa, que no ha revelado sus ingresos, informó Forbes. Cuando consiguió la portada de Forbes por primera vez, bromeó: "No está mal para una chica sin talento".

¿Kim es la única Kardashian-Jenner multimillonaria?

La lista de multimillonarios de Forbes se enfrentó al drama cuando nombró a Jenner, ahora de 23 años, como la multimillonaria más joven que se hizo a sí misma.

Los expertos criticaron el título de "hecha a sí misma", ya que Jenner había crecido en la ya rica familia Kardashian-Jenner.

Kim ha sido reconocida por Forbes gracias a sus negocios y sus colaboraciones con marcas, así como por su programa de televisión/Foto: Harper's Bazaar Arabia

“Realmente no lo entendí, porque ella es 'hecha a sí misma', todos somos 'hechos a sí mismos'. ¿Qué, porque venimos de una familia que ha tenido éxito? Para mí, eso realmente no tiene sentido”, defendió Kardashian a Jenner.

"Conozco a muchas personas así [que] no han tenido tanto éxito como Kylie. En todo caso, he visto todo lo contrario", dijo la ex de Kanye West.

Después de incluirla en su lista, Forbes publicó un informe que afirmaba que había falsificado su camino al estatus de multimillonaria gracias a declaraciones de impuestos falsas. La publicación terminó arrebatándole el título a Jenner.

Forbes estimó que Jenner en realidad valía poco menos de $900 millones en mayo de 2020, un año después de otorgarle el título de multimillonario más joven a los 21 años.

¿Crees que la fortuna de Kim Kardashian se verá afectada con el fin del reality "Keeping Up With The Kardashians"? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

