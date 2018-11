Kim Kardashian no tolera a un integrante de su familia (VÍDEO)

Kim Kardashian se fue a los golpes contra un integrante de su familia

Khloé Kardashian dio a luz hace ya siete meses, sin embargo la concepción de la pequeña y adorable True, no fue la mejor que digamos, pues Khloé y el padre de True, el basquetbolista Tristan Thompson, vivieron un horrible suceso de de infidelidad por parte del deportista. Situación que causa indignación en la familia Kardashian, pero particularmente en Kim.

Kim Kardashian no disimula el disgusto que siente por Tristan

Después de toda la controversia que hubo sobre la infidelidad de la pareja de Khloé, el basquetbolista Tristan Thompson, recientemente salio a la luz un vídeo en el que se puede apreciar a Kim Kardashian muy molesta con Tristan.

Todo sucedió cuando la menor de las Kardashian estaba en labor de parto en una clínica, por lo que todos sus familiares se encontraban ahí, esto a tan solo unos días que se filtraran una serie de vídeos en los que se puede ver al basquetbolista siéndole infiel a Khloé.

Mientras todos los presentes conservaron la calma, Kim yacía en ira, pues la guapa empresaria tuvo que saludar forzadamente al novio de su hermana, mientras hacia gestos de desaprobación hacia Thompson.

“Por mucho mucho que quiera irme, simplemente no creo que sea el momento. Así que voy a mantenerme linda. No tengo que tener much interacción, solo tengo que estar ahí para ella”.

El momento fue grabado para el reality show de la familia “Keeping Up With the Kardashians” y el cual ahora se ha hecho viral.

No cabe duda que Kim ha demostrado ser una hermana protectora y defensora de su estrecho y amado clan.