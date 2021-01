Kim Kardashian “no tiene prisa” de divorciarse de Kanye West/Foto: Semana

Aunque Kim Kardashian y Kanye West todavía viven separados mientras su matrimonio lucha, la fundadora de KKW Beauty no está buscando finalizar nada todavía.

Una fuente cercana a la familia de Kim le dijo a HollywoodLife: “No se apresura a solicitar el divorcio. Ama mucho a Kanye y no quiere hacer nada. Así que ahora mismo está esperando".

Kanye aparentemente se ha quedado en su rancho de 9000 pies cuadrados en Cody, Wyoming, durante meses mientras se gestaban los informes de drama marcial.

Mientras tanto, Kim está en la casa de la pareja en Hidden Hills con sus cuatro hijos: North, 7, Saint, 5, Chicago, 2 y Psalm, 1. También pasó tiempo con su familia en su casa de vacaciones en la cercana Palm Springs.

A pesar de vivir esencialmente vidas diferentes, Kim Kardahian solo está tratando de mantener las cosas normales, explicó la fuente, incluso si ella y Kanye están "muy molestos".

¿Qué pasó con el trámite de divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West?

Definitivamente, Kim ha hablado con su abogada, Laura Wasser. Sin embargo, todavía no le ha pedido que "redacte nada", según el informante. "Kim se está conteniendo para ver si va a funcionar", dijo.

“Quiere tener una familia. Quiere que funcionen", aseguró la fuente.

La breve carrera presidencial de Kanye West jugó un papel en su conflicto matrimonial, dijo anteriormente una fuente separada a HollywoodLife.

Kim posiblemente aún está considerando volver con Kanye, probablemente la empresaria no quiere que vivir otro divorcio/Foto: 20 Minutos

Después de su anuncio del 4 de julio, Kanye sorprendentemente tomó una tangente llena de lágrimas en un mitin de campaña, diciéndole a la multitud que él y Kim una vez consideraron abortar a su ahora hija de siete años, North.

A lo largo del verano, sus tuits cada vez más erráticos incluyeron afirmaciones de que Kim y su madre, Kris Jenner, lo tenían "atrapado".

Kim finalmente emitió una declaración sobre el trastorno bipolar de Kanye, diciendo que ella era "impotente" para ayudarlo si él no quería aceptar la ayuda.

Otra fuente le dijo al medio que Keeping Up With The Kardashians también jugó un papel en los problemas de relación de Kim y Kanye.

"A Kanye nunca le ha gustado hacer el programa, los constantes paparazzi o las cámaras y eso era algo por lo que peleaban durante años", reveló la fuente a HollywoodLife.

"Kim ha sentido durante años que ha tenido la espalda de Kanye, pero él no ha tenido la de ella", declaró el informante. ¿Crees que Kim Kardashian y Kanye West aún se podrían reconciliar? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

