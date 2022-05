Kim Kardashian no podía cerrarse el vestido de Marilyn Monroe por su trasero

El icónico vestido fue usado por Monroe en 1962/Foto: InStyle

Kim Kardashian ha recibido severas críticas por usar el vestido de Marilyn Monroe durante la pasada alfombra roja de la MET Gala 2022. El motivo de los comentarios negativos contra la estrella de reality show fue porque el vestido quedó tan ajustado que posiblemente se dañó, ya que no le cerraba a la socialité debido a su gran trasero. Por esta razón apareció usando un abrigo durante el evento.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Kim Kardashian tuvo que perder 7 kilos para ponerse el vestido de Marilyn Monroe, que estaba resguardado en el museo Ripley's Believe It or Not, y que consiguió que se lo prestaran para el famoso evento de moda.

"Soy extremadamente respetuosa con el vestido y todo lo que significa para la historia de América", dijo Kardashian a Vogue antes del evento. "Nunca querría sentarme o comer con él puesto, o ponerlo en peligro de cualquier manera, y no llevaré el tipo de maquillaje en el cuerpo que normalmente llevo", aseguró.

El vestido de Marilyn Monroe posiblemente quedó dañado para siempre

Kardashian bajó de peso y usó una faja y aún así, no logró hacer que le cerrara el vestido/Foto: Marca

Aunque Kim solamente usó el vestido durante unas horas mientras desfiló por la alfombra roja, muchos expertos en arte consideran que la empresaria posiblemente dañó de forma irreparable la pieza histórica, ya que al ser un vestido confeccionado en 1962, era una prenda textil de seda demasiado delicada.

La prenda fue un diseño de Bob Mackie, materializado por Jean Louis, que se realizó a la medida exacta para la actriz, cantante y modelo Marilyn Monroe y era tan ajustado, que tuvo que terminar de cocerse una vez que la actriz se lo puso, justo antes de su actuación. Ante esto, claramente la anatomía de Kim Kardashian pudo afectar el vestido.

La pieza fue adquirida en el 2016 por el museo Ripley's Believe It or Not por 4.8 millones de dólares, y desde entonces se ha mantenido en una habitación con temperatura y humedad controladas, siendo Kardashian la primera en ponérselo después de la diva.

La escritora Michelle Morgan, quien ha publicado varios libros sobre la fallecida intérprete, se mostró "muy decepcionada" y comentó que Kardashian podría haber dado el traje "con sudor o maquillaje".

Mientras que el historiador y coleccionista Scott Fortner también expresó a la revista People su preocupación. "Este vestido se hizo para Marilyn Monroe, no es una prenda que se toma de la percha".

El vestido de Marilyn Monroe no se modificó para entrar en Kim Kardashian

El museo ha compartido un video mostrando cómo fue la sesión de prueba del vestido en su sede central, semanas antes de la gala, ya que la pieza no podía alterarse y Kardashian tenía que caber perfectamente.

Kim usó una faja reductora de SKIMS y con guantes blancos, a la empresaria le ayudaron a vestirse varios curadores de arte del museo, también con guantes, para cuidar al máximo la prenda.

"Tomamos un gran cuidado en preservar esta pieza histórica de la cultura pop", escribieron en su cuenta de Instagram.

"Con el input de conservadores de prendas, archivistas y expertos, la condición de la prenda fue la prioridad absoluta. Aunque no lo crean, ninguna alteración se hizo en el vestido y Kim se cambió a una copia después de la alfombra”, afirmó el museo, que también ha sido criticado por prestar el famoso vestido.

A partir de Memorial Weekend, el vestido se expondrá en la sede del museo de Hollywood para que todos los fanáticos de Marilyn Monroe y de Kim Kardashian, puedan verlo.

