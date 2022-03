Kim Kardashian no planea tener ningún tipo de pleito con su ex, Kanye West

La estrella de The Kardashians seguirá tratando de llevarse bien con Ye/Foto: People

Kim Kardashian está tratando de llevar las cosas en paz con su ex esposo, Kanye West, por el bien de sus hijos, a pesar de que el rapero y diseñador ha dicho severas ofensas en contra de Kim y de su nuevo novio, Pete Davidson.

Durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, la fundadora de la marca SKIMS explicó que ha intentado de todas las formas posibles tener una buena convivencia con “Ye”: "Estoy intentando tomar el camino correcto. Él siempre va a ser el padre de mis hijos y quiero hacerlo de la mejor manera posible, tanto por la felicidad de ellos como sentirme en paz con mi alma", ha afirmado.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la cuenta de Instagram de Kanye West fue suspendida después de que la usó ya no sólo para insultar y amenazar a Pete y a Kim, sino también a otros famosos. Mientras concluye el proceso de divorcio de la influencer y el rapero, “Ye” se ha encargado de hacer severas acusaciones en contra de Kim y su famosa familia.

Kim Kardashian quiere seguir el ejemplo de sus padres

En su entrevista, la estrella de reality show declaró que su inspiración a la hora de afrontar esta complicada situación con su ex, son sus padres, Kris Jenner y el fallecido, Robert Kardashian. "Es algo que siempre he visto en mi casa. Mis padres siempre lo hicieron lo mejor posible, por mi bien y por el de mis hermanas", confesó la socialité.

Aunque Kim Kardashian sí le ha respondido a Kanye en redes sociales, espera que en algún momento, ambos puedan convivir sanamente por el bienestar de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Ya que la empresaria recuerda que sus padres lograron tener una buena relación tras divorciarse, y eso es lo que le gustaría tener con “Ye”.

Tras separarse de Kanye West, Kim Kardashian ahora es feliz

Kanye se sigue oponiendo a que Kim tenga un noviazgo con Pete Davidson/Foto: Noulti

Ahora que Kim ha sido declarada legalmente soltera, considera que se encuentra muy feliz en su vida: "Me siento bien. Yo animo a mis amigos y a toda la gente a la que quiero a que sean felices y busquen serlo. Estoy en la etapa de mis 40 y me dije a mi misma, ve a por tu felicidad. Así lo hice. Me tomé un tiempo y la encontré", declaró.

Cabe destacar que el proceso de divorcio de Kim Kardashian y Kanye West aún sigue, después de que la pareja estuvo junta por seis años de matrimonio. Sin embargo, su nuevo romance con el comediante Pete Davidson le ha traído cosas muy positivas a su vida.

