Kim Kardashian no está lista para un nuevo romance tras divorcio con Kanye West

Es posible que Kim Kardashian haya solicitado el divorcio para poner fin a su tiempo con Kanye West, pero, según los informes, la estrella de la telerrealidad no está buscando saltar a otra relación por el momento.

Kardashian es una de las solteras más elegibles del mundo y ha sido vinculada con una variedad de nombres, desde miembros de la realeza hasta multimillonarios incluso antes de su relación con Kanye West.

Pero a pesar de su aparente línea de posibles pretendientes, la estrella de Keeping Up With The Kardashians, "no está lista para tener una cita". Te damos todos los detalles en La Verdad Noticias, a continuación.

Kim Kardashian quiere mantenerse soltera

Kardashian quiere enfocarse en sus hijos tras divorcio

Antes de lo que habría sido el séptimo aniversario de bodas de Kim y Kanye West, una fuente explicó a Hollywood Life: "Ella todavía no está lista para tener una cita, pero está en un lugar mucho mejor que hace un año".

La fuente reveló que si bien la fundadora de SKIMS se encuentra en un buen lugar en general y está feliz de seguir adelante con su vida, todavía está decepcionada por la ruptura de su matrimonio.

"[Kim] estaba devastada porque el matrimonio no funcionó", continuó, "siempre ha querido un esposo y una familia, pero sabe que esto es lo mejor para todos y tenía que suceder. Siempre amará a Kanye, fue un amor muy real y verdadero".

Kim y Kanye tienen 4 hijos juntos

Pero en lugar de buscar el amor, la fuente dijo que la socialité de 40 años de edad está dedicando su tiempo y energía a sus hijos y planes de negocios mientras finaliza su divorcio del rapero.

Entre la lista de nombres vinculados románticamente con ella se encuentra el presentador de CNN, Van Jones. Según los informes, sus amigos están dispuestos a buscarle pareka, pero parece que Kim no va a volver al mundo de las citas todavía.

Page Six también había informado anteriormente que el modelo había atraído un gran interés por parte de personas como "miembros de la familia real, actores de primer nivel, atletas y directores ejecutivos multimillonarios".

Algunos incluso aparentemente habían intentado deslizarse en los mensajes directos de Kim Kardashian o hacer que sus amigos hablaran bien por ellos, pero ninguno ha tenido suerte.

