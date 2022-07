Kim Kardashian niega haberse hecho cirugías plásticas: “Solo botox”

Kim Kardashian asegura que no tiene cirugías plásticas.

Kim Kardashian habló sobre los rumores en torno a las cirugías que se ha realizado y una vez más afirmó que su cuerpo es natural, a excepción de “un poco de botox”.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que la socialité dio una entrevista en la que habló sobre su físico y desmintió que se realizará alguna modificación.

Kim asegura que únicamente se ha aplicado inyecciones de botox, sin embargo en redes sociales los internautas aseguran que no le cree y sus declaraciones han acaparado los chismes de la farándula.

¿Cuáles son las cirugías de Kim Kardashian?

Kim Kardashian asegura que únicamente se ha aplicado botox.

La empresaria fue cuestionada sobre los procedimientos que se ha realizado en el rostro, aunque afirma que solo se ha inyectado botox.

Aunque aseguró que suele cuidar mucho su físico, por lo que se aplica diversos productos para reducir las líneas de expresión, sin embargo todo lo que además “es natural”: “Nunca me he llenado las mejillas. Nunca me he llenado los labios".

De igual forma, Kim Kardashian, quién recientemente ha sido criticada por su extrema pérdida de peso, aseguró que sus tratamientos de belleza los suele realizar a altas horas de la noche, después de que todos sus hijos ya se encuentran en cama.

Te puede interesar: Kim Kardashian hace oficial su noviazgo con Pete Davidson en Instagram

Kim Kardashian es criticada en redes

Kim Kardashian es fuertemente criticada en redes sociales.

Ante sus declaraciones Kim Kardashian ha sido fuertemente criticada en redes sociales, pues aseguran que está mintiendo sobre las cirugías que se ha realizado, ya que a lo largo de su carrera ha experimentado muchos cambios físicos.

Recordemos que está no es la primera ocasión en la que Kim asegura que su cuerpo es natural, ya que hace un par de años, decidió hacerse unas radiografías en los glúteos, para demostrar que no tiene implantes.

Kim Kardashian aseguró que con el tiempo ha disminuido su obsesión con su aspecto físico, aunque asegura que no ha dejado de preocuparse.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!