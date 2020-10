Kim Kardashian “necesitaba un descanso”: habla sobre el final de KUWTK

Kim Kardashian habló acerca de lo mucho que necesitaba “un descanso” de Keeping Up With The Kardashians, la larga serie de televisión que la lanzó a la fama.

Kim reconoció que el programa de telerrealidad que ha estado al aire por casi 15 años “fue un sueño para todos”, y admitió que no esperaban llegar a la segunda temporada.

"Nunca imaginamos que llegaríamos a la segunda temporada. Ahora estamos en la veinte. A veces solo necesitamos un descanso. Es realmente simple”, dijo la estrella a Grazia.

Durante su entrevista, la empresaria de 39 años también agregó que sus ocupados horarios de trabajo y la cantidad de filmación habían resultado ser exigentes.

Ella agregó: "Solo necesitamos un minuto para reagruparnos. Ya sabes, no hemos tenido un descanso en catorce años.

"Hemos filmado una temporada, luego una escisión y creo que no hay otra forma de decirlo que no sea que vivimos vidas tan grandes".

Kim quiere enfocarse en su familia

Dirigiendo su atención a su vida familiar, Kim también agregó que ser madre significaba que sus prioridades ahora han cambiado.

Kim continuó: "Y ahora tenemos hijos. Y ellos nos necesitan. Están pasando tantas cosas, aunque sea por un minuto, necesitamos un descanso".

En una emotiva publicación en las redes sociales a principios de septiembre, Kim agradeció a sus fans por su apoyo cuando anunció el final del programa.

En su declaración, escribió: "Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de las buenas los tiempos, los malos tiempos, la alegría, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos.

"Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino."

El anuncio del final de KUWTK tomó por sorpresa a los fanáticos, y también despertó una ola de especulaciones acerca del motivo que llevó a las Kardashian a terminar con el programa.

El anuncio también se produjo después de unos meses turbulentos para Kim y su esposo Kanye West, quienes hicieron varias declaraciones explosivas sobre su relación.

Rumores sugerían que Kris Jenner quería terminar el programa antes de que Kanye West devaluara la marca familiar

Keeping Up With The Kardashians se encuentra actualmente emitiendo su penúltima temporada, con la temporada final llegando a las pantallas en 2021.