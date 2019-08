Kim Kardashian muestra su CHICHONAL para la revista Vogue ¡Intenso! (FOTOS)

La inigualable Kim Kardashian ha impactado con atrevidas poses en la edición de una famosa revista internacional, donde también fue entrevistado por primera vez por su esposo Kanye West.

Así como se lee, la magnate de los medios, empresaria y madre de cuatro hijos fue entrevistada nada más y nada menos que por su esposo, Kanye West, para Vogue Arabia.

Protagonizada por las tres portadas del número de septiembre de Vogue Arabia, Kardashian West fue dirigida y diseñada por Thierry Mugler , quien redefinió la silueta femenina en la década de 1980 con sus vestidos de cuerpo de cintura de avispa .

La estrella de reality y estudiante de derecho fue fotografiada por Txema Yeste en el desierto de Los Ángeles, vistiendo una serie de piezas de Mugler, que incluyen un archivo escultórico y looks de otoño / invierno '19 / '20.

Cabe resaltar que esta ocasión no es su primera portada de Vogue Arabia, pues Kardashian West ha trabajado con Mugler en otras ocasiones y además creó su vestido de aspecto húmedo y adornos de cristal para la Met Gala 2019.

La diseñadora de moda francesa comentó al respecto: "Me encanta trabajar con Kim…Ella es genial y brillante. Cuando Vogue Arabia me pidió que participara, me emocionó tener la oportunidad de retratar a Kim en una nueva visión ”.

El editor en jefe de Vogue Arabia, Manuel Arnaut, ha explicado que: "El rodaje y la entrevista revelan un lado de Kim que muchos nunca han visto antes", por lo que llama una entrevista "real y cruda".

Por otra parte,Kim se abre a su esposo quien es un famoso galardonado artista Grammy, convertido en diseñador de moda Kanye West, hablando de su fama, la vida familiar y la constante subestimación:

"Hay una idea errónea de que en realidad no tengo que estudiar y que me he comprado para obtener un título de abogado, eso no es del todo cierto ... Estar subestimado y entregar demasiado es mi ambiente".

Cabe destacar que la edición de moda de septiembre de Vogue Arabia también presenta acceso exclusivo a la boda de Elie Saab Jr y Christina Mourad, los sueños de los Juegos Olímpicos de Verano 2020 Sheikha Latifah Al Maktoum y el debut de alta costura de Nicolas Jebran.

