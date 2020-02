Kim Kardashian muestra foto super sexy en lencería y deja ver sus curvas

Kim Kardashian volvió a sorprender en instagram con una imagen super sensual, y es que ahora, hemos podido ver a una de las protagonistas de “Keeping up with the Kardashians” mostrando una imagen muy íntima en su cuenta de instagram.

En dicha fotografía se ve a Kim Kardashian con una lenceria diminuta, color negro, la cual reluce su firme busto, y sus pronunciadas caderas, aunque eso sí, muestra una que otra arruguita en la zona de los muslos.

Los fans de Kim Kardashian han enloquecido con estas imágenes pues aunque no es la primera vez que se capta a la modelo se esta sexy manera, si es verdad que con esa lencería luce súper hot.

En la imagen Kim Kardashian nos muestra parte de su closet, y aparece de rodillas en el piso, buscando la mejor luz para la imagen, pues el sol le da en el rostro.

La famosa aprovechó la fotografía para promocionar su línea de lencería “Skins”, asegurando que es el mejor regalo para el Día de San Valentín, por lo cual habrán nuevos modelos disponibles en los siguientes días, para que los puedan adquirir en esta fecha especial.

Mira la foto de Kim Kardashian

La imagen alcanzó miles de likes por parte de los fanáticos de la empresaria, quienes están a la espera de que salga las nuevas prendas.

Kim Kardashian es una de las estrellas más seguidas en instagram, pues cuenta con más de 157 millones de followers en dicha red social, y es que el instagram de Kim Kardashian es perfecto, pues mientras que algunas mujeres se interesan en sus productos, el público masculino se deleita con sus curvas.

Kimberly Noel Kardashian West es una reconocida socialité, empresaria, modelo y figura pública de Estados Unidos que cobró popularidad en el año 2007 después de protagonizar junto a su familia el famoso reality show “Keeping Up with the Kardashians"

