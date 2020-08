Kim Kardashian muestra cuerpazo en tremendo bikini en Malibú (FOTO)

Definitivamente, Kim Kardashian tiene sed y así lo demostró al tomar un sorbo de té en una nueva sesión de fotos ardiente.

La búsqueda de Kim Kardashian para recordarles a todos, ejem, Kanye West, que sigue siendo una de las chicas más malas del planeta continuó después de llegar a Malibú el miércoles mostrando su cuerpo en este impresionante diminuto bikini de hilo con estampado de serpiente.

Kim Kardashian posa en sexy bikini

La socialité dejó ver su espectacular figura después de filmar un episodio reciente de "Keeping Up with the Kardashians".

La esposa del rapero Kanye West posó sentada en la arena caliente con un té helado y ese siempre pintoresco telón de fondo de SoCal.

Kim Kardashia posa frente al mar

Recientemente, Kim Kardashian volvió estuvo en Los Cabos, mostrando su marca KKW Beauty que sin duda llamó la atención de todos. Y no precisamente estamos hablando del color rosa intenso.